36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 8 мая, четырьмя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЛИДС 16:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" привык сильно завершать сезон, одержав 15 побед в 17 последних сыгранных в мае матчах Премьер-Лиги (1 ничья, 1 поражение). "Лидс" не пропустил ни одного гола в двух последних выездных поединках чемпионата. "Канониры" ни разу не уступили в 11 последних встречах с "белыми" во всех соревнованиях (9 побед, 2 ничьи).



Защитник "Арсенала" Бен Уайт под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Киран Тирни и Томас Партей остаются в лазарете.



Защитник "Лидса" Стюарт Даллас пропустит минимум полгода с переломом ноги. Лиам Купер должен залечить колено вовремя. Патрик Бэмфорд возобновляет тренировки на следующей неделе.



ЛЕСТЕР — ЭВЕРТОН 16:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" не знает побед в Премьер-Лиге уже четыре матча кряду (2 поражения, 2 ничьи). Над "Эвертоном" нависла угроза оформить восемь выездных поражений подряд в Премьер-Лиге впервые с апреля-октября 1994. 15 из 31 встречи "лис" и "ирисок" в Премьер-Лиге завершились вничью.



"Лестер" завершает сезон без травмированных Райана Бертрана и Уилфрида Ндиди.



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон должен сыграть, несмотря на боль в лодыжке. Андре Гомеш снова в строю, в отличие от Бена Годфри, Донни Ван де Бека и Андроса Таунсенда.



НОРВИЧ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Норвич" не забивал в 19 матчах — больше всех. "Вест Хэм" может похвастать только одно победой в восьми последних поединках во всех соревнованиях (2 ничьи, 5 поражений). "Канарейки" выиграли лишь одну из 14 последних встреч с "молотобойцами" во всех соревнованиях (6 ничьих, 7 поражений).



Четыре оставшихся матча "Норвича" пропустят Кенни Маклин и Джош Сарджент. Также вне игры Кристоф Циммерман, Адам Ида и Энди Омобамиделе.



Защитник "Вест Хэма" Крейг Доусон доступен после матча дисквалификации. Анджело Огбонна вернется только в следующем сезоне.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Сити" забил 18 голов после стандартов — больше всех в дивизионе. "Ньюкасл" одержал пять побед кряду в чемпионате, пока не проиграл "Ливерпулю" в прошлый уикенд (1:0). "Горожане" потерпели лишь одно поражение в 28 последних встречах с "сороками" в чемпионате (23 победы, 4 ничьи) — 2:1 на "Сент-Джеймс Парк" в январе 2019.



Защитник "Сити" Кайл Уолкер получил рецидив травмы лодыжки против "Реала" в Лиге Чемпионов. У Джона Стоунса проблемы с бедром.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон восстановился после травмы икроножной мышцы и может сыграть впервые с декабря. Киран Триппьер на пороге возвращения после перелома стопы. Фабиан Шер под вопросом.