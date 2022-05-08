Тухель — о смене владельцев "Челси": "Это позитивные новости"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поприветствовал новости о том, что сделка по продаже клуба была согласована.

В ночь с пятницы на субботу "Челси" объявил, что консорциум Тодда Бели согласовал приобретение "синих" за 2.5 млрд. фунтов.



Несмотря на бессонную ночь, в субботу днем Бели почтил своим присутствием "Стэмфорд Бридж", где "Челси" на последних секундах упустил победу против "Вулверхэмптона" (2:2).



После матча Тухель заверил, что полностью сосредоточен на своей работе, но в то же время рад, что выход из кризисной ситуации, грозившей обернуться ликвидацией клуба, был найден.



"Я не думаю, что ситуация с владельцами нарушила нашу концентрацию. Я не думаю, что нам не хватило концентрации. Мы демонстрируем концентрацию с момента, как это все началось. Я не думаю, что последние события дадут нам преимущество на матч с "Лидсом". Тот факт, что с нас снимают санкции, мало что меняет для нас, пока сезон продолжается".



"Кажется, что все наладилось, но это не так. Мы как команда должны разобраться со своей игрой".



"Я услышал новости сегодня утром, в разгар подготовки к матчу. Что бы ни происходило снаружи, я всегда готовлюсь к матчу как можно лучше. У меня есть своя рутина, и мне ее хватает с головой. Это не влияет на меня, но это позитивные новости, потому что эта ситуация требовала решения", — цитирует Тухеля Sky Sports.