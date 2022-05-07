Рангник: "Это была ужасная игра"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник извинился за "ужасную игру" своей команды против "Брайтона".
Отпраздновав победу 3:0 над "Брентфордом" в минувший понедельник, Рангник не стал менять стартовый состав на субботний матч против "Брайтона".
План Рангника не сработал, и "красные дьяволы" потерпели унизительное поражение со счетом 4:0. После финального свистка Ральф не стал оправдываться за этот результат.
"Это была ужасная игра. С первой и до последней минуты наша игра оставляла желать лучшего. Мы лишь можем извиниться за такую игру и унизительное поражение".
"Мы просто давали им слишком много времени и пространства. Они пасами разрезали наши линии, а мы совершенно не могли это остановить. Мы сказали игрокам действовать как можно компактнее, но это не помогло".
"Я не думаю, что они игнорировали план на игру — мы просто не могли остановить их. Мы давали им слишком много свободного пространства, а когда ты делаешь это против такой техничной команды, как "Брайтон", тебя ждет расплата", — сообщил Рангник Sky Sports.
07.05.2022 23:00
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Я так и не понял кто это такой.
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