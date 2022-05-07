Игроков МЮ ждет значительное снижение зарплат

Непопадание в Лигу Чемпионов значительно отразится на зарплатах игроков "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Поражение 4:0 от "Брайтона" в субботу означает, что этот сезон подопечные Ральфа Рангника завершат за пределами топ-4 Премьер-Лиги.



Провальный сезон будет иметь большие финансовые последствия из-за структуры контрактов игроков "Юнайтед", сообщает Daily Mail.



Игроки могут лишиться аж 25% своих зарплат, если "красные дьяволы" вообще не квалифицируются в еврокубки. Путевка в Лигу Европы или Лигу Конференций чуть смягчит падение доходов.



Например, зарплата Криштиану Роналду, который еще год назад получал в "Ювентусе" полмиллиона фунтов в неделю, может снизиться с 385,000 до 288,000 фунтов каждые семь дней. Для Давида Де Хеа — с 375,000 до 281,000 фунтов в неделю.



Добавим, что в этом сезоне максимально возможные призовые в Лиге Чемпионов составляют 71.66 млн. фунтов, тогда как победитель Лиги Европы получит не более 16.22 млн. фунтов.