"Брайтон" унизил "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение в гостях у "Брайтона" со счетом 4:0, лишившись математических шансов на попадание в Лигу Чемпионов.

По сравнению с победой 0:3 в гостях у "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд из стартового состава "чаек" пропал Энок Мвепу, вместо которого вышел Паскаль Гросс.



Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник и вовсе выпустил тех же 11 игроков, что и против "Брентфорда" в понедельник.



С самого начала хозяева принялись демонстрировать хороший контроль мяча, напористо атакуя. И уже на 15-й минуте гости дрогнули. Удар Гросса с линии штрафной был заблокирован, однако мяч отскочил за пределы площадки, чем воспользовался Мойсес Кайседо, пробив в притирку со штангой — 1:0.



Время шло, а "Брайтон" все так же диктовал игру. "Юнайтед" еще повезло отправиться на перерыв, уступая только один гол. Например, незадолго до окончания первого тайма Данни Уэлбек уже перебрасывал мяч через своего бывшего одноклубника Давида Де Хеа, но неточно.



В начале второго тайме справедливость все-таки восторжествовала. Леандро Троссард сделал пас назад от лицевой линии, а Марк Кукурелья вколотил мяч в ближний угол ворот — 2:0.



На 57-й минуте унижение "дьяволов" продолжилось. Получив передачу от Троссарда, Гросс ускользнул в штрафной от Рафаэля Варана и пробил мимо Де Хеа — 3:0.



Прошло еще три минуты, и Троссард буквально занес мяч в ворота при помощи отскока от Диогу Далота — 4:0.



На 63-й минуте вышедший на замену у гостей Эдинсон Кавани едва не отыграл один гол, однако Роберт Санчес блестяще отразил удар головой уругвайца.



На 65-й минуте у ворот "Юнайтед" вновь было жарко, однако срикошетивший удар Алексиса Макаллистера пришелся в штангу.



В заключительные 20 минут, когда "чайки" уже успокоились, "дьяволы" отчаянно пытались размочить счет, но все тщетно.



С самого начала матча было понятно, что "Юнайтед" не в порядке. "Брайтон" выглядел гораздо лучше и победу с таким выразительным счетом полностью заслужил.



Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче