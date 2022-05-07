"Брайтон" унизил "Юнайтед"

Мойсес Кайседо "Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение в гостях у "Брайтона" со счетом 4:0, лишившись математических шансов на попадание в Лигу Чемпионов.

По сравнению с победой 0:3 в гостях у "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд из стартового состава "чаек" пропал Энок Мвепу, вместо которого вышел Паскаль Гросс.

Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник и вовсе выпустил тех же 11 игроков, что и против "Брентфорда" в понедельник.

С самого начала хозяева принялись демонстрировать хороший контроль мяча, напористо атакуя. И уже на 15-й минуте гости дрогнули. Удар Гросса с линии штрафной был заблокирован, однако мяч отскочил за пределы площадки, чем воспользовался Мойсес Кайседо, пробив в притирку со штангой — 1:0.

Время шло, а "Брайтон" все так же диктовал игру. "Юнайтед" еще повезло отправиться на перерыв, уступая только один гол. Например, незадолго до окончания первого тайма Данни Уэлбек уже перебрасывал мяч через своего бывшего одноклубника Давида Де Хеа, но неточно.

В начале второго тайме справедливость все-таки восторжествовала. Леандро Троссард сделал пас назад от лицевой линии, а Марк Кукурелья вколотил мяч в ближний угол ворот — 2:0.

На 57-й минуте унижение "дьяволов" продолжилось. Получив передачу от Троссарда, Гросс ускользнул в штрафной от Рафаэля Варана и пробил мимо Де Хеа — 3:0.

Прошло еще три минуты, и Троссард буквально занес мяч в ворота при помощи отскока от Диогу Далота — 4:0.

На 63-й минуте вышедший на замену у гостей Эдинсон Кавани едва не отыграл один гол, однако Роберт Санчес блестяще отразил удар головой уругвайца.

На 65-й минуте у ворот "Юнайтед" вновь было жарко, однако срикошетивший удар Алексиса Макаллистера пришелся в штангу.

В заключительные 20 минут, когда "чайки" уже успокоились, "дьяволы" отчаянно пытались размочить счет, но все тщетно.

С самого начала матча было понятно, что "Юнайтед" не в порядке. "Брайтон" выглядел гораздо лучше и победу с таким выразительным счетом полностью заслужил.

Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 21:25

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 07.05.2022 22:43 # thegodfather
    Дон конечно нереальный топ...... Кого мю упустил....

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  2. vagifspurs 07.05.2022 22:41 # vagifspurs
    ОТВЕЧАЮ КЕЙН ЕЩЁ СВОЁ СЛОВО СКАЖЕТ! Он заряжен жестко!!!

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  3. gerrard08 07.05.2022 22:36 # gerrard08
    Матч норм, шпоры ожидаемо окопались, но шансы у нас есть.

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  4. iskander8sg 07.05.2022 22:34 # iskander8sg
    давно не видел, чтобы Лфк когото так прессовал.
    матч ниочем.

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  5. thegodfather 07.05.2022 22:31 # thegodfather
    классный матч

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  6. dexter 07.05.2022 22:31 # dexter
    Парикан молоток - с точки зрения тактики, просто разъе6ал Клоппа. Посмотрим, что будет после перерыва.

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  7. lovrentiy 07.05.2022 22:31 # lovrentiy
    Жота уже вколотил бы своей башкой.

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  8. slash-lfc 07.05.2022 22:30 # slash-lfc
    ТОТТЕНХЭМ РУСОЁБ!!!

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  9. vagifspurs 07.05.2022 22:29 # vagifspurs
    Урод на Диасе в силу своего аутизма не понимает, что такие удары для УГО семечки.

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  10. electric 07.05.2022 22:28 # electric
    Если эта курятина отскочит - Бога нет.

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  11. takernotagiver 07.05.2022 22:27 # takernotagiver
    Припекает кур)

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  12. iskander8sg 07.05.2022 22:24 # iskander8sg
    На Салахе не фол?)

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  13. turist 07.05.2022 22:24 # turist
    Куры пока терпят

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  14. takernotagiver 07.05.2022 22:24 # takernotagiver
    "Оливер, он такой какой он есть"
    (с) В. Зеленский

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  15. dexter 07.05.2022 22:23 # dexter
    Оливер - сын мертвой 6ляди!

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  16. electric 07.05.2022 22:23 # electric
    Вы посмотрите на этого оливера. ухахахахах

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  17. gerry 07.05.2022 22:22 # gerry
    Заебал этот Оливер

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  18. takernotagiver 07.05.2022 22:18 # takernotagiver
    Пора наггетсы делать из кур)

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  19. vagifspurs 07.05.2022 22:12 # vagifspurs
    КИНЖАЛ ТОЧИТСЯ!!!

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  20. dexter 07.05.2022 22:12 # dexter
    Трент не защитники - говорили хуесосы завистники...

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