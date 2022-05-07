Тухель отказался хвалить Лукаку

Наставник "Челси" Томас Тухель отказался хвалить нападающего Ромелу Лукаку, отметившегося дублем против "Вулверхэмптона" (2:2).

В субботу Лукаку отличился в Премьер-Лиге впервые с декабря, однако два поздних гола "волков" не позволили "Челси" одержать победу и подтвердить свое место в топ-4 Премьер-Лиге, поэтому после финального свистка Тухель был не в духе.



"Окей, он сыграл хорошо, но это определенно не тот момент, чтобы говорить об игре отдельных игроков и хвалить отдельных игроков".



"Мы все делаем как команда, и сегодня мы потеряли очки, важные очки. Это не тот момент, чтобы хвалить отдельных игроков", — цитирует Тухеля Evening Sandard.