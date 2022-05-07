Клопп: "Реал" — огромный фаворит финала Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Реал" "огромным фаворитом" финала Лиги Чемпионов.
28 мая "Ливерпуль" и "Реал" сойдутся в Париже, устроив переигровку финала Лиги Чемпионов 2018 года в Киеве, когда "красные" потерпели поражение 3:1.
При этом Клопп считает, что "Реал" по-прежнему имеет огромное преимущество над его командой в плане опыта, несмотря на ряд побед, одержанных "Ливерпулем" в последние годы.
"Случившееся с "Сити" — это странно, это невезение, но "Реал" проявил себя выдающимся образом. Они прошли ПСЖ, "Челси" и Сити". Еще до "Вильярреала" мы говорили, что ты заслуживаешь быть в полуфинале, если выбиваешь "Ювентус" и "Баварию". А выбивая те три команды, ты определенно заслуживаешь быть в финале".
"Теперь они огромные фавориты, учитывая весь их опыт в такого рода вещах. Мы стали опытнее, чем прежде, но это все равно несравнимо. Они сохранили многих игроков с того финала, как и мы, и это хороший знак. Это будет замечательно!" — цитирует Клоппа Daily Mirror.
07.05.2022 20:00
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у сити вот такое очко после ливерпуля . показывает клоп на фото
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