"Уотфорд" вылетел из Премьер-Лиги

Поражением 1:0 в гостях у "Кристал "Пэлас" "Уотфорд" подтвердил выбывание из Премьер-Лиги.

Судьбу матча на "Селхерст Парк" решил реализованный Уилфридом Захой пенальти на 31-й минуте. Надежды "шершней" отыграться были перечеркнуты, когда Хассан Камара был удален во втором тайме.



Таким образом, "Уотфорд" лишился даже математических шансов избежать вылета в Чемпионшип. "Шершни" покидают высший дивизион второй раз за три последних сезона.



Добавим, что в следующем сезоне у "Уотфорда" будет новый главный тренер — Рой Ходжсон уже подтвердил, что уходит на пенсию в конце мая.