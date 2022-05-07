"Челси" упустил победу против "Вулверхэмптона" на последних секундах

Конор Коуди "Челси" на последних секундах упустил победу в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 2:2.

По сравнению с поражением 1:0 от "Эвертона" свой шанс в стартовом составе "синих" получили Матео Ковачич, Кристиан Пулишич и Ромелу Лукаку, заменив Жоржиньо, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.

Три перестановки произошло и у "волков". Вместо Нелсона Семеу, Фабиу Силвы и Хвана Хи Чхана появились Хонни, Педру Нету и Рауль Хименес.

"Челси" сразу стал пытаться диктовать игру и мог открыть счет уже на девятой минуте, когда Тимо Вернер пробивал с острого угла из пределов штрафной, однако голкипер гостей Жозе Са сыграл надежно.

На 34-й минуте Вернер все-таки поразил ворота Са, воспользовавшись пасом низом в штрафную от Пулишича, однако в момент приема мяча от партнера Тимо совершил фол на Ромене Саиссе — гол не был засчитан.

Спустя четыре минуты мяч еще раз побывал в воротах Са. Рубен Лофтус-Чик с близкого расстояния поразил цель после подачи углового, скидки и удачного рикошета, однако после продолжительных разбирательств система VAR обнаружила офсайд.

"Вулверхэмптон" в первом тайме делал ставку на контратаки, отметившись несколькими неточными ударами. Лучший шанс до перерыва у "волков" имел Нету, чей выстрел был остановлен Эдуардом Менди. Леандер Дендонкер пытался сыграть на добивании, но и его подвел прицел.

Завершился первый тайм плотным ударом низом Лукаку почти с границы штрафной, однако Са не без труда остановил мяч.

Второй тайм начался с того, что Лукаку заработал пенальти, нарвавшись на фол со стороны Саисса у лицевой линии. Сам же Ромелу и реализовал 11-метровый — 1:0.

А на 58-й минуте Лукаку оформил дубль, нанеся обводящий удар в касание с подступов к штрафной площади — 2:0.

Затем игра чуть успокоилась, но на заключительные 20 минут команды вновь активизировались, а Са и Менди совершили по хорошему сейву.

На 79-й минуте гостям, наконец, удалась контратака. Появившийся на замену Франсишку Тринкау сместился вдоль границы штрафной и неожиданно для Менди пробил — 2:1.

"Волки" резко воодушевились и перехватили инициативу, заставив "Челси" понервничать. И когда уже истекало компенсированное время, Конор Коуди головой отправил мяч в ворота Менди — 2:2.

Лукаку забил в Премьер-Лиге впервые с 29 декабря, заткнув своих критиков. Однако этого оказалось недостаточно — вроде бы легкая победа уплыла от "Челси", и подтверждения места в топ-4 "синим" придется подождать.

"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 07.05.2022 19:30 # superperez101
    ааа
    и еще что черномазый менди лучший вратарь
    ахахахахаха

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  2. superperez101 07.05.2022 19:29 # superperez101
    а помните, как долоящеры кукарекали что чемли чемпион, лукака бист, тухель топ, и ливерпуль им не соперник?
    ахахахаха

    как их только не опускали этих пенсо-дегенератов
    дошло до того, что начинают за колбасу топить
    чучелы

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  3. slash-lfc 07.05.2022 19:26 # slash-lfc
    хочется услышать мнение одной НЕуважаемой особы почему третья команда мира упустила преимущество в 2 мяча против довольного среднего соперника. желательно конечно в формате аналитики.

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  4. takernotagiver 07.05.2022 19:25 # takernotagiver
    Брайтон казнит Манчестер)

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  5. grishatkach 07.05.2022 19:25 # grishatkach
    прикол в том, что челси весь сезон еле держался
    и жалко, что только в конце начало это проявляться на результатах, асболютно не заслужили быть в топ-4. По крайней мере если им и попадать в топ-4, то с большим напрягом, а так очередной отскок. Серия отскоков с победой лч продолжается... ждем, когда это позорище спустится на парашу

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  6. sausage 07.05.2022 19:22 # sausage
    07.05.2022 18:28 #
    jirrort

    Оформил дубль сегодня, который на 99% гарантирует ЧЕЛСИ участие в лч.Забил в финале чемпионата мира и принёс кубок.Как минимум 80 миллионов уже отбились.И это он только форму набирал в этом сезоне,в следующем будет разрывать.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93015/?c=1#c7559200

    В следующем сезоне Лукаку забьёт ещё 7 голов и у Челси уже пойдёт прибыль от его покупки.

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  7. nurba44 07.05.2022 19:20 # nurba44
    Пинсы в моче. Весь последний месяц.

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  8. lovrentiy 07.05.2022 19:20 # lovrentiy
    Я смотрю, здесь многие пенсы в штаны уже понасерали, за ЛФК решили притопить. Так вот, сидите на жопе ровно, у вас последний матч с Уотфордом, ище возьмёте своё.

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  9. takernotagiver 07.05.2022 19:20 # takernotagiver
    А тем временем Верещук заявила, что все дети, женщины и пожилые люди эвакуированы с Азовстали.
    Настал момент истины ...

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  10. ian 07.05.2022 19:19 # ian
    орбузмэн и азербот должны страдать в один день!!11!!!

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  11. brown-ale 07.05.2022 19:18 # brown-ale
    Сплошная непруха у Челси.

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  12. alexomck 07.05.2022 19:17 # alexomck
    нужно притопить за шпор. челси разберут летом, только позорить апл в лч, как обычно, будут.

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  13. liverfun 07.05.2022 19:16 # liverfun
    Как интересно сыграла команда в первом матче после покупки абрамовичем, ознаменует ли эта упущенная победа новый курс для клуба?

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  14. bushwacka 07.05.2022 19:16 # bushwacka
    Верил в Тухлина Саблемордого... Не подкачал) В правильном направлении ведёт команду.. + закукарекали уже про летние трансферы..

    "Челси" обдумывает приобретение защитника "Торино" Глейсона Бремера грядущим летом."

    Ска, кто этот бист? )))))

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  15. takernotagiver 07.05.2022 19:16 # takernotagiver
    Надеюсь, у пенсов после этого матча слетели розовые очки и уже так не питают иллюзии как раньше)

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  16. ian 07.05.2022 19:15 # ian
    Какой красивый финал мог бы быть, если бы не везение Реала в матче с Челси (с) skydreams

    везёт не только Реалу, но и МЮ, Эве и Вулверхэмптону. прям удача на стороне соперников Челси, что тут поделаешь)))

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  17. bangladesh 07.05.2022 19:15 # bangladesh
    Поздравляю всех адекватных болельщиков несокрушимого, могущественного и легендарного футбольного клуба ФК Миньетси с очередной заслуженной победой над очень сильной и грозной командой!

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  18. jirrort 07.05.2022 19:14 # jirrort
    ЛИВЕРПУЛЬ ВПЕРДЕ!!!

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  19. godlike 07.05.2022 19:14 # godlike
    да 6ля даже так лч никуда не денется от челси, у ттх игры с ливерпулем и арсеналом
    но вот 3 место отдавать вообще не хочется, тем более сраному арсу, быстрее бы уже этот е6аный сезон кончился

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  20. jirrort 07.05.2022 19:12 # jirrort
    Почему громадина Менди не выходит на навесах,а продолжает стоять на линии ворот как вкопанный,я не понимаю :(

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