"Челси" упустил победу против "Вулверхэмптона" на последних секундах
"Челси" на последних секундах упустил победу в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 2:2.
По сравнению с поражением 1:0 от "Эвертона" свой шанс в стартовом составе "синих" получили Матео Ковачич, Кристиан Пулишич и Ромелу Лукаку, заменив Жоржиньо, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.
Три перестановки произошло и у "волков". Вместо Нелсона Семеу, Фабиу Силвы и Хвана Хи Чхана появились Хонни, Педру Нету и Рауль Хименес.
"Челси" сразу стал пытаться диктовать игру и мог открыть счет уже на девятой минуте, когда Тимо Вернер пробивал с острого угла из пределов штрафной, однако голкипер гостей Жозе Са сыграл надежно.
На 34-й минуте Вернер все-таки поразил ворота Са, воспользовавшись пасом низом в штрафную от Пулишича, однако в момент приема мяча от партнера Тимо совершил фол на Ромене Саиссе — гол не был засчитан.
Спустя четыре минуты мяч еще раз побывал в воротах Са. Рубен Лофтус-Чик с близкого расстояния поразил цель после подачи углового, скидки и удачного рикошета, однако после продолжительных разбирательств система VAR обнаружила офсайд.
"Вулверхэмптон" в первом тайме делал ставку на контратаки, отметившись несколькими неточными ударами. Лучший шанс до перерыва у "волков" имел Нету, чей выстрел был остановлен Эдуардом Менди. Леандер Дендонкер пытался сыграть на добивании, но и его подвел прицел.
Завершился первый тайм плотным ударом низом Лукаку почти с границы штрафной, однако Са не без труда остановил мяч.
Второй тайм начался с того, что Лукаку заработал пенальти, нарвавшись на фол со стороны Саисса у лицевой линии. Сам же Ромелу и реализовал 11-метровый — 1:0.
А на 58-й минуте Лукаку оформил дубль, нанеся обводящий удар в касание с подступов к штрафной площади — 2:0.
Затем игра чуть успокоилась, но на заключительные 20 минут команды вновь активизировались, а Са и Менди совершили по хорошему сейву.
На 79-й минуте гостям, наконец, удалась контратака. Появившийся на замену Франсишку Тринкау сместился вдоль границы штрафной и неожиданно для Менди пробил — 2:1.
"Волки" резко воодушевились и перехватили инициативу, заставив "Челси" понервничать. И когда уже истекало компенсированное время, Конор Коуди головой отправил мяч в ворота Менди — 2:2.
Лукаку забил в Премьер-Лиге впервые с 29 декабря, заткнув своих критиков. Однако этого оказалось недостаточно — вроде бы легкая победа уплыла от "Челси", и подтверждения места в топ-4 "синим" придется подождать.
"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
07.05.2022 19:00
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Последние комментарии:
ааа
и еще что черномазый менди лучший вратарь
ахахахахаха
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а помните, как долоящеры кукарекали что чемли чемпион, лукака бист, тухель топ, и ливерпуль им не соперник?
ахахахаха
как их только не опускали этих пенсо-дегенератов
дошло до того, что начинают за колбасу топить
чучелы
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хочется услышать мнение одной НЕуважаемой особы почему третья команда мира упустила преимущество в 2 мяча против довольного среднего соперника. желательно конечно в формате аналитики.
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Брайтон казнит Манчестер)
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прикол в том, что челси весь сезон еле держался
и жалко, что только в конце начало это проявляться на результатах, асболютно не заслужили быть в топ-4. По крайней мере если им и попадать в топ-4, то с большим напрягом, а так очередной отскок. Серия отскоков с победой лч продолжается... ждем, когда это позорище спустится на парашу
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07.05.2022 18:28 #
jirrort
Оформил дубль сегодня, который на 99% гарантирует ЧЕЛСИ участие в лч.Забил в финале чемпионата мира и принёс кубок.Как минимум 80 миллионов уже отбились.И это он только форму набирал в этом сезоне,в следующем будет разрывать.
Источник: http://fapl.ru/posts/93015/?c=1#c7559200
В следующем сезоне Лукаку забьёт ещё 7 голов и у Челси уже пойдёт прибыль от его покупки.
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Пинсы в моче. Весь последний месяц.
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Я смотрю, здесь многие пенсы в штаны уже понасерали, за ЛФК решили притопить. Так вот, сидите на жопе ровно, у вас последний матч с Уотфордом, ище возьмёте своё.
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А тем временем Верещук заявила, что все дети, женщины и пожилые люди эвакуированы с Азовстали.
Настал момент истины ...
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орбузмэн и азербот должны страдать в один день!!11!!!
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Сплошная непруха у Челси.
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нужно притопить за шпор. челси разберут летом, только позорить апл в лч, как обычно, будут.
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Как интересно сыграла команда в первом матче после покупки абрамовичем, ознаменует ли эта упущенная победа новый курс для клуба?
(ответить)
Верил в Тухлина Саблемордого... Не подкачал) В правильном направлении ведёт команду.. + закукарекали уже про летние трансферы..
"Челси" обдумывает приобретение защитника "Торино" Глейсона Бремера грядущим летом."
Ска, кто этот бист? )))))
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Надеюсь, у пенсов после этого матча слетели розовые очки и уже так не питают иллюзии как раньше)
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Какой красивый финал мог бы быть, если бы не везение Реала в матче с Челси (с) skydreams
везёт не только Реалу, но и МЮ, Эве и Вулверхэмптону. прям удача на стороне соперников Челси, что тут поделаешь)))
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Поздравляю всех адекватных болельщиков несокрушимого, могущественного и легендарного футбольного клуба ФК Миньетси с очередной заслуженной победой над очень сильной и грозной командой!
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ЛИВЕРПУЛЬ ВПЕРДЕ!!!
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да 6ля даже так лч никуда не денется от челси, у ттх игры с ливерпулем и арсеналом
но вот 3 место отдавать вообще не хочется, тем более сраному арсу, быстрее бы уже этот е6аный сезон кончился
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Почему громадина Менди не выходит на навесах,а продолжает стоять на линии ворот как вкопанный,я не понимаю :(
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