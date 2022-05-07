"Челси" упустил победу против "Вулверхэмптона" на последних секундах

"Челси" на последних секундах упустил победу в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 2:2.

По сравнению с поражением 1:0 от "Эвертона" свой шанс в стартовом составе "синих" получили Матео Ковачич, Кристиан Пулишич и Ромелу Лукаку, заменив Жоржиньо, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.



Три перестановки произошло и у "волков". Вместо Нелсона Семеу, Фабиу Силвы и Хвана Хи Чхана появились Хонни, Педру Нету и Рауль Хименес.



"Челси" сразу стал пытаться диктовать игру и мог открыть счет уже на девятой минуте, когда Тимо Вернер пробивал с острого угла из пределов штрафной, однако голкипер гостей Жозе Са сыграл надежно.



На 34-й минуте Вернер все-таки поразил ворота Са, воспользовавшись пасом низом в штрафную от Пулишича, однако в момент приема мяча от партнера Тимо совершил фол на Ромене Саиссе — гол не был засчитан.



Спустя четыре минуты мяч еще раз побывал в воротах Са. Рубен Лофтус-Чик с близкого расстояния поразил цель после подачи углового, скидки и удачного рикошета, однако после продолжительных разбирательств система VAR обнаружила офсайд.



"Вулверхэмптон" в первом тайме делал ставку на контратаки, отметившись несколькими неточными ударами. Лучший шанс до перерыва у "волков" имел Нету, чей выстрел был остановлен Эдуардом Менди. Леандер Дендонкер пытался сыграть на добивании, но и его подвел прицел.



Завершился первый тайм плотным ударом низом Лукаку почти с границы штрафной, однако Са не без труда остановил мяч.



Второй тайм начался с того, что Лукаку заработал пенальти, нарвавшись на фол со стороны Саисса у лицевой линии. Сам же Ромелу и реализовал 11-метровый — 1:0.



А на 58-й минуте Лукаку оформил дубль, нанеся обводящий удар в касание с подступов к штрафной площади — 2:0.



Затем игра чуть успокоилась, но на заключительные 20 минут команды вновь активизировались, а Са и Менди совершили по хорошему сейву.



На 79-й минуте гостям, наконец, удалась контратака. Появившийся на замену Франсишку Тринкау сместился вдоль границы штрафной и неожиданно для Менди пробил — 2:1.



"Волки" резко воодушевились и перехватили инициативу, заставив "Челси" понервничать. И когда уже истекало компенсированное время, Конор Коуди головой отправил мяч в ворота Менди — 2:2.



Лукаку забил в Премьер-Лиге впервые с 29 декабря, заткнув своих критиков. Однако этого оказалось недостаточно — вроде бы легкая победа уплыла от "Челси", и подтверждения места в топ-4 "синим" придется подождать.



"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче