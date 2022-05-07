"Юнайтед" обратился насчет Экитике

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Реймса" Уго Экитике.

Приглашение нападающего является одним из приоритетов для "Юнайтед" на грядущее лето ввиду ухода Эдинсона Кавани и туманных карьерных перспектив Мейсона Гринвуда.



По информации ESPN, на радаре у "красных дьяволов" находится оцениваемый в 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов) 19-летний Экитике, который забил девять голов в 22 матчах этого сезона.



Юный француз также вызывает интерес у "Баварии", "Арсенала" и "Ньюкасла", который едва не купил его в январе.



Сообщается, что "Юнайтед" уже контактирует с представителями Экитике, однако Уго пока не решил, где он видит свое будущее.