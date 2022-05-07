"Юнайтед" обратился насчет Экитике
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Реймса" Уго Экитике.
Приглашение нападающего является одним из приоритетов для "Юнайтед" на грядущее лето ввиду ухода Эдинсона Кавани и туманных карьерных перспектив Мейсона Гринвуда.
По информации ESPN, на радаре у "красных дьяволов" находится оцениваемый в 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов) 19-летний Экитике, который забил девять голов в 22 матчах этого сезона.
Юный француз также вызывает интерес у "Баварии", "Арсенала" и "Ньюкасла", который едва не купил его в январе.
Сообщается, что "Юнайтед" уже контактирует с представителями Экитике, однако Уго пока не решил, где он видит свое будущее.
07.05.2022 18:00
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Дак китикет или этикетка?
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