"Челси" обдумывает покупку Бремера

"Челси" обдумывает приобретение защитника "Торино" Глейсона Бремера грядущим летом.

Скорое расставание с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном подталкивает "Челси" к приглашению минимум одного центрального защитника в летнее трансферное окно.



И очередным игроком, которого связывают с переездом на "Стэмфорд Бридж", становится 25-летний бразилец Бремер, которого скауты "синих" неоднократно просматривали в этом сезоне.



Бремер играет в агрессивной манере, обычно располагаясь слева в тройке обороны. Глейсон видится прямой заменой Рюдигеру, который переходит свободным агентом в "Реал".



Football.London предполагает, что Бремер может обойтись "Челси" в 27 миллионов фунтов.