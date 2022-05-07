"Челси" обдумывает покупку Бремера
"Челси" обдумывает приобретение защитника "Торино" Глейсона Бремера грядущим летом.
Скорое расставание с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном подталкивает "Челси" к приглашению минимум одного центрального защитника в летнее трансферное окно.
И очередным игроком, которого связывают с переездом на "Стэмфорд Бридж", становится 25-летний бразилец Бремер, которого скауты "синих" неоднократно просматривали в этом сезоне.
Бремер играет в агрессивной манере, обычно располагаясь слева в тройке обороны. Глейсон видится прямой заменой Рюдигеру, который переходит свободным агентом в "Реал".
Football.London предполагает, что Бремер может обойтись "Челси" в 27 миллионов фунтов.
07.05.2022 17:00
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