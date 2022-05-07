"Барселона" хочет Бернарду Силву
"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.
"Барселона" проявляла интерес к Силве еще прошлым летом, когда Бернарду помышлял об отъезде с "Этихад", но в итоге остался.
В этом сезоне 27-летний португалец имеет регулярную игровую практику в команде Хосепа Гвардиолы, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.
Как сообщает Daily Mail, "Барселона" готова предпринять вторую попытку и надеется договориться с "Сити", предложив взамен своего полузащитника Френки Де Йонга.
Гвардиола является большим поклонником таланта Де Йонга и как раз находится в поисках преемника для Фернандиньо, который уходит от "горожан" в конце сезона.
07.05.2022 16:00
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