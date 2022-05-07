"Барселона" хочет Бернарду Силву

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

"Барселона" проявляла интерес к Силве еще прошлым летом, когда Бернарду помышлял об отъезде с "Этихад", но в итоге остался.



В этом сезоне 27-летний португалец имеет регулярную игровую практику в команде Хосепа Гвардиолы, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.



Как сообщает Daily Mail, "Барселона" готова предпринять вторую попытку и надеется договориться с "Сити", предложив взамен своего полузащитника Френки Де Йонга.



Гвардиола является большим поклонником таланта Де Йонга и как раз находится в поисках преемника для Фернандиньо, который уходит от "горожан" в конце сезона.