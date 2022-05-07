Поттер — фаворит на замену Конте в "Тоттенхэме"
"Тоттенхэм" планирует пригласить главного тренера "Брайтона" Грэма Поттера в случае расставания с Антонио Конте.
Еще на прошлой неделе издание The Telegraph сообщило, что "Тоттенхэм" опасается ухода Конте по окончании сезона и рассматривает Поттера с Роберто Манчини на замену итальянцу.
Развивая эту тему в своем свежем материале, The Telegraph утверждает, что фаворитом "шпор" все-таки стал Поттер, чей "Брайтон" сейчас занимает солидное девятое место в Премьер-Лиге.
На самом деле президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви проявлял интерес к Поттеру еще прошлым летом и даже был готов выплатить компенсацию в 15 миллионов фунтов "чайкам", но Грэм не пожелал менять клуб.
На сей раз компенсация за расторжение контракта Поттера с "Брайтоном" оценивается в 10 млн. фунтов. Однако окончательное решение Леви примет после разговора с Конте.
Антонио, чей контракт истекает в следующем году, рад продолжить свою работу в лондонском клубе, но требует существенную поддержку на трансферном рынке.
07.05.2022 15:00
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