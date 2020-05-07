Тен Хаг принял решение насчет Роналду

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет сохранить нападающего Криштиану Роналду в клубе.

В прошлом месяце ходили слухи, что 37-летнему Роналду, забившему 24 гола в 37 матчах этого сезона, может не найтись места в планах Тен Хага.



Тен Хаг собирается кардинально обновить облик команды в летнее трансферное окно, однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что Эрик хочет, чтобы при нем Криштиану остался ключевым игроком.



Тен Хаг желает получить максимальную отдачу от Роналду, обеспечив Криштиану наилучшую поддержку со стороны партнеров. Хотя это не значит, что ветеран будет играть в каждом матче.