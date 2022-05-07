Гвардиола не считает провалом выступление "Сити" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не считает выступление своего клуба в Лиге Чемпионов провалом.
Проиграв "Челси" в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "Сити" остановился в полуфинале, где обиднейшим образом уступил "Реалу".
Однако Гвардиола гордится тем, что "горожане" дошли до столь поздней стадии соревнования, и обещает не опускать руки.
"Люди говорят, что эти игроки провалились, если не выиграли Лигу Чемпионов. Я с этим совершенно не согласен".
"Мы были близки — они знают это, мы знаем это. Однако в следующем сезоне мы постараемся снова и затем снова".
"Возможно, я недостаточно хорош, чтобы помочь команде сделать это. Никто не знает, что случилось бы, будь на нашем месте другие игроки или тренеры".
"Но для нас продвинуться так далеко — это честь. Этого недостаточно, но в следующем сезоне мы постараемся снова", — цитирует Гвардиолу The Independent.
07.05.2022 12:00
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Ноль это не провал это стабильность!!!
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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