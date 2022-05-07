Гвардиола не считает провалом выступление "Сити" в Лиге Чемпионов

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не считает выступление своего клуба в Лиге Чемпионов провалом.

Проиграв "Челси" в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "Сити" остановился в полуфинале, где обиднейшим образом уступил "Реалу".

Однако Гвардиола гордится тем, что "горожане" дошли до столь поздней стадии соревнования, и обещает не опускать руки.

"Люди говорят, что эти игроки провалились, если не выиграли Лигу Чемпионов. Я с этим совершенно не согласен".

"Мы были близки — они знают это, мы знаем это. Однако в следующем сезоне мы постараемся снова и затем снова".

"Возможно, я недостаточно хорош, чтобы помочь команде сделать это. Никто не знает, что случилось бы, будь на нашем месте другие игроки или тренеры".

"Но для нас продвинуться так далеко — это честь. Этого недостаточно, но в следующем сезоне мы постараемся снова", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. weorlfc 07.05.2022 12:19 # weorlfc
    Ноль это не провал это стабильность!!!

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  2. true-manc 07.05.2022 12:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. slash-lfc 07.05.2022 12:04 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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