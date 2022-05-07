Форлан: "Нуньес подошел бы "Юнайтед"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан считает, что нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес хорошо бы подошел "красным дьяволам".

Нуньес привлек к себе внимание больших клубов своей блестящей игрой в этом сезоне. 22-летний игрок сборной Уругвая забил 26 голов в 27 матчах португальского первенства, а также шесть раз отличился в 10 поединках Лиги Чемпионов.



Одним из претендентов на соотечественника Форлана считается "Юнайтед", и Диего убежден, что этот трансфер имел бы смысл.



"Думаю, он очень хороший игрок, хороший парень, который очень хорошо выступает за "Бенфику" и проводит сильный сезон. И он проявил себя не только в португальской лиге, но также в Лиге Чемпионов".



"Речь об игроке, который обладает большим потенциалом и который бы подошел "Манчестер Юнайтед". Конечно, не нужно торопиться, хотя он становится все лучше с опытом".



"Он стал бы не таким уж плохим приобретением для "Манчестер Юнайтед". Было бы славно увидеть его там".



"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который дает тебе время и позволяет почувствовать себя комфортно, словно ты находишься в знакомом месте, очень уютом и милом".



"Было бы изумительно увидеть его играющим за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Форлана talkSPORT.