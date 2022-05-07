Форлан: "Нуньес подошел бы "Юнайтед"

Дарвин Нуньес Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан считает, что нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес хорошо бы подошел "красным дьяволам".

Нуньес привлек к себе внимание больших клубов своей блестящей игрой в этом сезоне. 22-летний игрок сборной Уругвая забил 26 голов в 27 матчах португальского первенства, а также шесть раз отличился в 10 поединках Лиги Чемпионов.

Одним из претендентов на соотечественника Форлана считается "Юнайтед", и Диего убежден, что этот трансфер имел бы смысл.

"Думаю, он очень хороший игрок, хороший парень, который очень хорошо выступает за "Бенфику" и проводит сильный сезон. И он проявил себя не только в португальской лиге, но также в Лиге Чемпионов".

"Речь об игроке, который обладает большим потенциалом и который бы подошел "Манчестер Юнайтед". Конечно, не нужно торопиться, хотя он становится все лучше с опытом".

"Он стал бы не таким уж плохим приобретением для "Манчестер Юнайтед". Было бы славно увидеть его там".

"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который дает тебе время и позволяет почувствовать себя комфортно, словно ты находишься в знакомом месте, очень уютом и милом".

"Было бы изумительно увидеть его играющим за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Форлана talkSPORT.


Метки Бенфика, Манчестер Юнайтед, Нуньес, Форлан

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 11:00

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  1. tursa 07.05.2022 12:44 # tursa
    в ливерпуль поедет как противовес холанду

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  2. rah 07.05.2022 11:53 # rah
    да там любой чушок подойдет мумайтед)

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