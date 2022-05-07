Форлан: "Нуньес подошел бы "Юнайтед"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан считает, что нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес хорошо бы подошел "красным дьяволам".
Нуньес привлек к себе внимание больших клубов своей блестящей игрой в этом сезоне. 22-летний игрок сборной Уругвая забил 26 голов в 27 матчах португальского первенства, а также шесть раз отличился в 10 поединках Лиги Чемпионов.
Одним из претендентов на соотечественника Форлана считается "Юнайтед", и Диего убежден, что этот трансфер имел бы смысл.
"Думаю, он очень хороший игрок, хороший парень, который очень хорошо выступает за "Бенфику" и проводит сильный сезон. И он проявил себя не только в португальской лиге, но также в Лиге Чемпионов".
"Речь об игроке, который обладает большим потенциалом и который бы подошел "Манчестер Юнайтед". Конечно, не нужно торопиться, хотя он становится все лучше с опытом".
"Он стал бы не таким уж плохим приобретением для "Манчестер Юнайтед". Было бы славно увидеть его там".
"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который дает тебе время и позволяет почувствовать себя комфортно, словно ты находишься в знакомом месте, очень уютом и милом".
"Было бы изумительно увидеть его играющим за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Форлана talkSPORT.
07.05.2022 11:00
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в ливерпуль поедет как противовес холанду
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да там любой чушок подойдет мумайтед)
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