Невеш предпочитает остаться в Премьер-Лиге

Рубен Невеш Полузащитник Рубен Невеш предпочитает остаться в Премьер-Лиге в случае своего ухода из "Вулверхэмптона" этим летом.

Невеш является, пожалуй, лучшим полевым игроком "Вулверхэмптона" в этом сезоне. Ценность Рубена для команды можно было почувствовать во время его недавнего шестинедельного отсутствия с травмой, когда "волки" резко сдали и почти лишились шансов на попадание в еврокубки.

В данный момент у Невеша остается два года по контракту, и "Вулверхэмптон" готов потребовать около 70 миллионов фунтов от заинтересованных в 25-летнем португальце клубов.

Невеша сватают в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ювентус" и "Барселону", однако Daily Mail стало известно, что Рубен не хочет покидать Англию.

Невеш воодушевлен примером своего партнера по сборной и бывшего одноклубника Диогу Жоты, который два года назад ушел от "волков" в "Ливерпуль", и теперь хочет сделать похожий карьерный шаг.


Метки Вулверхэмптон, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 10:00

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  1. quavo 07.05.2022 10:35 # quavo
    Вот этого топарика надо оформлять полюбому. И де йонга
    Чисто невеш, де йонг , нуньес

    (ответить)

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