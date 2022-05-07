Конте просит "много денег", чтобы достичь уровня "Ливерпуля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его клубу нужно потратить "много денег", чтобы достичь уровня "Ливерпуля".

В субботу вечером "Тоттенхэм" пройдет проверку претендующим на все четыре доступных в сезоне трофея "Ливерпулем" на "Энфилде".



Конте признает, что уровень "красных" гораздо выше, однако Антонио готов попытаться сократить это отставание, если его поддержат финансово.



"Можно ли сказать, что "Тоттенхэм" в том же положении, что был "Ливерпуль" в 2015? Я не знаю, но если бы я был уверен, что мы сможем повторить это, я бы подписал новый контракт!"



"Однако тогда "Ливерпулю" было проще, нежели нам сейчас. Когда "Ливерпуль" начинал работать с Юргеном (Клоппом), они уже были командой топ-уровня, хотя и не такой, как сейчас. Сейчас это составленная важным тренер команда с сыгранным составом, большими инвестициями, большими приобретениями".



"У них было пространство, чтобы стать лучше и достичь этого уровня. Намой взгляд, сейчас это сложнее, потому что пространство для этого не такое большое".



"Чтобы сократить это отставание, нужно потратить много денег, потому что тебе нужно покупать важных игроков. Нужно это понимать, потому что иначе остается надеяться только на чудо", — цитирует Конте Evening Standard.