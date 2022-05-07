Игрока сборной Англии шантажировали из-за секса с трансгендером

Сборная Англии Игрок сборной Англии стал жертвой шантажа на 30,000 фунтов из-за сексуальной связи с трансгендером из эскорта.

Неназванный футболист, выступающий за клуб Премьер-Лиги, связался через веб-сайт, предоставляющий услуги элитного эскорта, с проституткой.

Как сообщает The Sun, проституткой оказался транссексуал, который ассоциирует себя женщиной, но сохраняет мужские половые органы.

Подопечный Гарета Саутгейта несколько раз навещал жрицу любви на съемной квартире и платил по 150 фунтов за секс.

Футболист надеялся, что эти отношения останутся в секрете, однако транссексуал тайно сделал соответствующие фото- и видеозаписи, а также сохранил текстовые сообщения.

В результате игрок подвергся шантажу, от которого откупился 30 тысячами фунтов. Футболист даже обращался в полицию, но из-за боязни быть раскрытым отказался сотрудничать со следствием.


Метки происшествия, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 07.05.2022 08:57 # largo-winch
    написано же транс-гендер, то есть транс это пенс, гендер - это гейгуннер
    получается был тройничок

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  2. seregaball 07.05.2022 08:41 # seregaball
    Фоден, Грилиш, Уолкер, вот кто голубетня

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  3. gucuneinan 07.05.2022 08:29 # gucuneinan
    Харри Магуайэр 100%. Только Манки на такое пойдут. Теперь осталось узнать имя футболиста.

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  4. kos9k 07.05.2022 08:21 # kos9k
    Маунт или Джеймс

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  5. liverpo0ol 07.05.2022 08:14 # liverpo0ol
    Это был лавочник Рис Джеймс

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  6. shakur 07.05.2022 08:12 # shakur
    С трансом понятно - Рис Джеймс, а кто был тем футболистом хз...

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  7. alexomck 07.05.2022 08:08 # alexomck
    Пенсы ещё остались в сборной?

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  8. chelsea88 07.05.2022 08:06 # chelsea88
    Кто-то из аснла явно.

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