Игрока сборной Англии шантажировали из-за секса с трансгендером

Игрок сборной Англии стал жертвой шантажа на 30,000 фунтов из-за сексуальной связи с трансгендером из эскорта.

Неназванный футболист, выступающий за клуб Премьер-Лиги, связался через веб-сайт, предоставляющий услуги элитного эскорта, с проституткой.



Как сообщает The Sun, проституткой оказался транссексуал, который ассоциирует себя женщиной, но сохраняет мужские половые органы.



Подопечный Гарета Саутгейта несколько раз навещал жрицу любви на съемной квартире и платил по 150 фунтов за секс.



Футболист надеялся, что эти отношения останутся в секрете, однако транссексуал тайно сделал соответствующие фото- и видеозаписи, а также сохранил текстовые сообщения.



В результате игрок подвергся шантажу, от которого откупился 30 тысячами фунтов. Футболист даже обращался в полицию, но из-за боязни быть раскрытым отказался сотрудничать со следствием.