Игрока сборной Англии шантажировали из-за секса с трансгендером
Игрок сборной Англии стал жертвой шантажа на 30,000 фунтов из-за сексуальной связи с трансгендером из эскорта.
Неназванный футболист, выступающий за клуб Премьер-Лиги, связался через веб-сайт, предоставляющий услуги элитного эскорта, с проституткой.
Как сообщает The Sun, проституткой оказался транссексуал, который ассоциирует себя женщиной, но сохраняет мужские половые органы.
Подопечный Гарета Саутгейта несколько раз навещал жрицу любви на съемной квартире и платил по 150 фунтов за секс.
Футболист надеялся, что эти отношения останутся в секрете, однако транссексуал тайно сделал соответствующие фото- и видеозаписи, а также сохранил текстовые сообщения.
В результате игрок подвергся шантажу, от которого откупился 30 тысячами фунтов. Футболист даже обращался в полицию, но из-за боязни быть раскрытым отказался сотрудничать со следствием.
07.05.2022 08:00
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Последние комментарии:
написано же транс-гендер, то есть транс это пенс, гендер - это гейгуннер
получается был тройничок
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Фоден, Грилиш, Уолкер, вот кто голубетня
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Харри Магуайэр 100%. Только Манки на такое пойдут. Теперь осталось узнать имя футболиста.
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Маунт или Джеймс
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Это был лавочник Рис Джеймс
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С трансом понятно - Рис Джеймс, а кто был тем футболистом хз...
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Пенсы ещё остались в сборной?
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Кто-то из аснла явно.
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