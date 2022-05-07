"Манчестер Сити" обдумывает приглашение Погба

"Манчестер Сити" задумывается о приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В данный момент Погба находится на пороге того, чтобы второй раз за карьеру покинуть "Юнайтед" свободным агентом — Поль не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



Однако Погба может сделать болельщикам "красных дьяволов" еще больнее, перебравшись в стан их соседей из "Сити". По информации The Guardian, Поль открыт к тому, чтобы переметнуться на голубую сторону Манчестера.



Утверждается, что Погба заинтересован в работе с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, который в свою очередь рассматривает 29-летнего француза в качестве преемника Фернандиньо на позиции полузащитника оборонительного плана.



"Сити" не может официально обратиться к Погба до окончания сезона, однако "горожане" уже готовы предложить Полю контракт на четыре года с опцией продления на пятый — правда, с зарплатой ниже, нежели игрок имеет сейчас на "Олд Траффорд".