Консорциум Бели согласовал покупку "Челси"

Тодд Бели Консорциум Тодда Бели согласовал сделку по приобретению "Челси".

Напомним, назначенный Романом Абрамовичем банк Raine Group определил Бели, совладельца "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", как наиболее предпочтительного претендента на покупку "Челси".

Несмотря на существовавшие опасения, что сделка может сорваться, Бели и партнеры все же смогли согласовать условия приобретения клуба со "Стэмфорд Бридж".

Как гласит официальное заявление "Челси", консорциум Бели заплатит за клуб 2.5 млрд. фунтов, а также возьмет на себя обязательство инвестировать 1.75 млн. фунтов в "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду, стадион женской команды и благотворительный фонд "синих".

В "Челси" ожидают, что сделка будет заключена к концу мая. Для этого она еще должна получить одобрение британского правительства и Премьер-Лиги. Всю вырученную сумму в 2.5 млрд. фунтов власти заморозят и, как и хотел Абрамович, направят на благотворительность.

В качестве партнеров Бели по приобретению "Челси" выступают инвестиционная фирма Clearlake Capital и миллиардеры Марк Уолтер с Хансйоргом Виссом.


Метки Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 07.05.2022 06:45 # largo-winch
    конец эпохи. Роман Абрамович, спасибо за всё.
    Удачи Челси в ЧШ

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  2. superglor 07.05.2022 06:39 # superglor
    А казахи с сайта заранее сбежали еще до продажи Чулси, что-то знали.

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  3. selta 07.05.2022 06:18 # selta
    Скайрим для нордов!

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