Консорциум Бели согласовал покупку "Челси"
Консорциум Тодда Бели согласовал сделку по приобретению "Челси".
Напомним, назначенный Романом Абрамовичем банк Raine Group определил Бели, совладельца "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", как наиболее предпочтительного претендента на покупку "Челси".
Несмотря на существовавшие опасения, что сделка может сорваться, Бели и партнеры все же смогли согласовать условия приобретения клуба со "Стэмфорд Бридж".
Как гласит официальное заявление "Челси", консорциум Бели заплатит за клуб 2.5 млрд. фунтов, а также возьмет на себя обязательство инвестировать 1.75 млн. фунтов в "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду, стадион женской команды и благотворительный фонд "синих".
В "Челси" ожидают, что сделка будет заключена к концу мая. Для этого она еще должна получить одобрение британского правительства и Премьер-Лиги. Всю вырученную сумму в 2.5 млрд. фунтов власти заморозят и, как и хотел Абрамович, направят на благотворительность.
В качестве партнеров Бели по приобретению "Челси" выступают инвестиционная фирма Clearlake Capital и миллиардеры Марк Уолтер с Хансйоргом Виссом.
07.05.2022 06:00
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конец эпохи. Роман Абрамович, спасибо за всё.
Удачи Челси в ЧШ
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А казахи с сайта заранее сбежали еще до продажи Чулси, что-то знали.
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Скайрим для нордов!
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