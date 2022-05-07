Консорциум Бели согласовал покупку "Челси"

Консорциум Тодда Бели согласовал сделку по приобретению "Челси".

Напомним, назначенный Романом Абрамовичем банк Raine Group определил Бели, совладельца "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", как наиболее предпочтительного претендента на покупку "Челси".



Несмотря на существовавшие опасения, что сделка может сорваться, Бели и партнеры все же смогли согласовать условия приобретения клуба со "Стэмфорд Бридж".



Как гласит официальное заявление "Челси", консорциум Бели заплатит за клуб 2.5 млрд. фунтов, а также возьмет на себя обязательство инвестировать 1.75 млн. фунтов в "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду, стадион женской команды и благотворительный фонд "синих".



В "Челси" ожидают, что сделка будет заключена к концу мая. Для этого она еще должна получить одобрение британского правительства и Премьер-Лиги. Всю вырученную сумму в 2.5 млрд. фунтов власти заморозят и, как и хотел Абрамович, направят на благотворительность.



В качестве партнеров Бели по приобретению "Челси" выступают инвестиционная фирма Clearlake Capital и миллиардеры Марк Уолтер с Хансйоргом Виссом.