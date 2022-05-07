36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 7 мая, шестью поединками стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" не пропустил ни одного гола в трех последних домашних матчах Премьер-Лиги, но два из них, правда, завершил со счетом 0:0. Восемь из девяти своих последних очков "Уотфорд" набрал на выезде. "Орлы" проиграли обе последние домашние встречи с "шершнями" в Премьер-Лиге.



Вингер Уилфрид Заха может вернуться в стартовый состав "Пэлас", отметившись победным голом против "Саутгемптона" после выхода на замну.



"Уотфорду" предстоит оценить состояние Крейга Кэткарта и Тома Клеверли.



БРЕНТФОРД — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Брентфорд" пропускал только в одном из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Саутгемптон" одержал лишь три победы в 17 выездных поединках этого сезона в чемпионате (6 ничьих, 8 поражений). "Пчелы" ни разу не выиграли в пяти последних домашних встречах со "святыми" во всех соревнованиях (2 ничьи, 3 поражения).



Вингер "Брентфорда" Саман Годдос пока отсутствует, но еще может вернуться до конца сезона, в отличие от Матиаса Йоргенсена и Фрэнка Оньеки. Итан Пиннок и Серхи Каньос провалили фитнес-тесты.



Единственной потерей "Саутгемптона" остается Тино Ливраменто.



БЕРНЛИ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" может впервые с апреля 2018 оформить четыре победы кряду в Премьер-Лиге. В этом календарном году "Астон Вилла" потерпела уже 10 выездных поражений в чемпионате — только у "Норвича" и "Эвертона" их больше. После 0:0 в январе 1920 "бордовые" забивали в каждой из 37 последних домашних встреч с "вилланами" в рамках чемпионата.



"Бернли" снова может рассчитывать на Эрика Питерса и Максвела Корне. Джею Родригесу предстоит фитнес-тест. Бен Ми и Йохан Берг Гудмундссон травмированы.



"Вилле" предстоит оценить состояние Джейкоба Рэмси, но Морган Сансон уже в порядке. Леон Бэйли вне игры с травмой лодыжки.



ЧЕЛСИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" проиграл три из шести последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого — три из 28. "Вулверхэптон", как кажется, уже доигрывает сезон, потерпев семь поражений в 10 последних поединках чемпионата (3 победы). "Волки" не одержали ни одной победы в 10 последних выездах к "синим" во всех соревнованиях (3 ничьи, 7 поражений).



Лазарет "Челси" покидают Андрес Кристенсен и Росс Баркли, но Нголо Канте все еще отсутствует.



"Вулверхэмптон" приезжает в Лондон без своего главного тренера Бруну Лаже, который заразился коронавирусом. Макс Килмен и Нелсон Семеду в этом сезоне уже не сыграют, но должен вернуться Даниэл Поденсе.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" не знает побед дома вот уже восемь матчей кряду в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" проиграл все четыре последних выездных поединка в чемпионате. "Красные дьяволы" выиграли все семь последних встреч с "чайками" во всех соревнованиях.



Полузащитник Энок Мвепу не поможет "Брайтону" из-за травмы паха. Также лечатся Джереми Сармьенто и Якуб Модер.



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр возвращается в строй после трех пропущенных с повреждением колена матчей. У Эрика Байи болит спина, Маркус Рэшфорд приболел.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 21:45



"Ливерпуль" набрал 36 очков из 36 последних доступных на "Энфилде" в Премьер-Лиге и не знает поражений дома уже 21 матч чемпионата кряду. "Тоттенхэм" забивал 2+ гола в 11 из 16 последних поединков Премьер-Лиги, но в пяти оставшихся — не забивал вовсе. "Красные" потерпели только одно поражение в 18 последних встречах со "шпорами" в чемпионате (12 побед, 5 ничьих).



Нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино все еще беспокоит стопа. Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Луис Диас могут вернуться в старт относительно выезда к "Вильярреалу" в Лиге Чемпионов.



Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за проблем с пахом. Яфет Танганга, Мэтт Дохерти и Оливер Скипп также травмированы.