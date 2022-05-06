Клопп недоволен квотой "Ливерпуля" по билетам на финал Лиги Чемпионов

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство квотой своего клуба на финал Лиги Чемпионов, призвав фанатов "красных" отправиться в Париж, даже без билетов.

Накануне УЕФА подтвердил, что "Ливерпуль" получит только 19,618 билетов на финальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", что составляет лишь 26% от общей вместимости "Стад де Франс".

По мнению Клоппа, это слишком мало, однако Юрген все равно надеется, что Париж утонет в красных цветах 28 мая.

"Правильно ли это, что мы получили только 20,000 билетов, "Реал" получил 20,000, хотя стадион вмещает 75,000? Остается 35,000. Где эти билеты?"

"Билеты по-настоящему дорогие, и я бесконечно ценю то, что люди делают, чтобы поддержать нас. Надеюсь, все они как-нибудь попадут на финал и смогут создать — конечно, они создадут — невероятную атмосферу".

"Я не хочу приглашать людей в Париж, если у вас нет билета, но это достаточно большой повод. Я звал людей и в Базель (на финал Лиги Европы в 2016 году), и мне было немного неловко".

"Финал в Париже — достаточно большой повод, чтобы отправиться без билета и хорошо провести время. Ведите себя прилично, но пусть ваше настроение будет как можно лучше", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 23:00

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  1. ganinilyha 06.05.2022 23:28 # ganinilyha
    Коммерческих билетов больше, чем дают на каждый клуб. Сильно.

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  2. beatles-red 06.05.2022 23:24 # beatles-red
    Да хер с ней. Все равно в квоте в три раза больше чем все фанаты зеросити по всему миру

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  3. gerrard08 06.05.2022 23:18 # gerrard08
    бля брат, нельзя воевать со всеми по всем поводом, лучше атакуй фа

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  4. jirrort 06.05.2022 23:14 # jirrort
    Опять 25.Этот чёрт неисправим.

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