Клопп недоволен квотой "Ливерпуля" по билетам на финал Лиги Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство квотой своего клуба на финал Лиги Чемпионов, призвав фанатов "красных" отправиться в Париж, даже без билетов.
Накануне УЕФА подтвердил, что "Ливерпуль" получит только 19,618 билетов на финальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", что составляет лишь 26% от общей вместимости "Стад де Франс".
По мнению Клоппа, это слишком мало, однако Юрген все равно надеется, что Париж утонет в красных цветах 28 мая.
"Правильно ли это, что мы получили только 20,000 билетов, "Реал" получил 20,000, хотя стадион вмещает 75,000? Остается 35,000. Где эти билеты?"
"Билеты по-настоящему дорогие, и я бесконечно ценю то, что люди делают, чтобы поддержать нас. Надеюсь, все они как-нибудь попадут на финал и смогут создать — конечно, они создадут — невероятную атмосферу".
"Я не хочу приглашать людей в Париж, если у вас нет билета, но это достаточно большой повод. Я звал людей и в Базель (на финал Лиги Европы в 2016 году), и мне было немного неловко".
"Финал в Париже — достаточно большой повод, чтобы отправиться без билета и хорошо провести время. Ведите себя прилично, но пусть ваше настроение будет как можно лучше", — цитирует Клоппа BBC.
06.05.2022 23:00
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Последние комментарии:
Коммерческих билетов больше, чем дают на каждый клуб. Сильно.
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Да хер с ней. Все равно в квоте в три раза больше чем все фанаты зеросити по всему миру
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бля брат, нельзя воевать со всеми по всем поводом, лучше атакуй фа
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Опять 25.Этот чёрт неисправим.
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