Клопп недоволен квотой "Ливерпуля" по билетам на финал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство квотой своего клуба на финал Лиги Чемпионов, призвав фанатов "красных" отправиться в Париж, даже без билетов.

Накануне УЕФА подтвердил, что "Ливерпуль" получит только 19,618 билетов на финальный матч Лиги Чемпионов против "Реала", что составляет лишь 26% от общей вместимости "Стад де Франс".



По мнению Клоппа, это слишком мало, однако Юрген все равно надеется, что Париж утонет в красных цветах 28 мая.



"Правильно ли это, что мы получили только 20,000 билетов, "Реал" получил 20,000, хотя стадион вмещает 75,000? Остается 35,000. Где эти билеты?"



"Билеты по-настоящему дорогие, и я бесконечно ценю то, что люди делают, чтобы поддержать нас. Надеюсь, все они как-нибудь попадут на финал и смогут создать — конечно, они создадут — невероятную атмосферу".



"Я не хочу приглашать людей в Париж, если у вас нет билета, но это достаточно большой повод. Я звал людей и в Базель (на финал Лиги Европы в 2016 году), и мне было немного неловко".



"Финал в Париже — достаточно большой повод, чтобы отправиться без билета и хорошо провести время. Ведите себя прилично, но пусть ваше настроение будет как можно лучше", — цитирует Клоппа BBC.