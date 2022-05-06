Тухель: "Между мной и Пулишичем ноль проблем"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заверил, что между ним и вингером Кристианом Пулишичем нет никаких проблем.

В прошлый уикенд отец Пулишича с помощью твита выразил свое разочарование дефицитом игровой практики у Кристиана, который в этом сезоне отметился только 10 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Однако Тухель уверяет, что в его отношениях с 23-летним американцем все в порядке, а высокая конкуренция — неотъемлемая вещь большого клуба.



"Я не переживаю, если отец говорит, что игрок не любит меня! Я не переживаю насчет этого".



"Это нормально, когда игроки испытывают разочарование. Как и у каждого тренера, у нас есть свои причины, почему мы определяем стартовый состав одним образом, а не другим. При таком уровне конкуренции никогда не увидишь счастливых лиц у игроков, которые не играют".



"Между мной и Кристианом ноль проблем. Он великолепно тренировался всю неделю, и в некоторых матчах он оказывал огромное влияние на игру, выходя на замену".



"Какой-либо твит или какая-либо реакция отца не имеют значения, потому что я не хочу, чтобы такого рода вещи влияли на мои суждения".



"В конце концов это сами игроки ответственны за то, чтобы попадать в состав и сохранять место в нем. Я буду делать все возможное, чтобы мои суждения были правильными".



"Всегда ли я прав? Несомненно, нет. Всегда ли я справедлив? Несомненно, нет. Но ты подписываешься на это, когда переходишь в клуб вроде "Челси".



"Я не заметил какой-либо негативной реакции с его стороны в последнее время. Вообще-то, было наоборот. В последние недели он был очень силен и позитивно настроен", — цитирует Тухеля Evening Standard.