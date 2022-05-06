Фердинанд считает Джеймса лучшим молодым игроком этого сезона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что правый защитник Рис Джеймс заслуживает награду лучшему молодому игроку этого сезона Премьер-Лиги.

В этом сезоне награда лучшему молодому игроку Премьер-Лиги (не старше 23 лет) будет вручена всего лишь в третий раз. В прошлой кампании она досталась Филу Фодену из "Манчестер Сити", до этого — Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля".



Помимо Фодена и Александер-Арнольда на этот приз могут претендовать Букайо Сака, Конор Галлахер, Эмиль Смит-Роу и Майкл Олисе, однако для Фердинанда выбор очевиден.



"Я бы выбрал Риса Джеймса. Я просто сужу по его важности для своей команды. Когда он не играет за "Челси", им его очень не хватает. Он оказывает огромное влияние на игру команды".



"Недавно я видел его на "Олд Траффорд". Некоторые игроки "Юнайтед" были для него словно мальчишки. Настолько он хорош, настолько комфортно он выглядит сейчас".



Я помню, как он играл в "Уигане" центрального защитника и полузащитника. Он так универсален. Диапазон его передач выше всяких похвал. В его игре просто нет слабых мест, он хладнокровен, силен физически и умеет обороняться один на один. Думаю, у него есть все", — сообщил Фердинанд в своем подкасте.