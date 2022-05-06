Тухель уверен, что "Челси" вскоре обретет нового владельца

Наставник "Челси" Томас Тухель уверен, что вскоре процесс продажи клуба будет доведен до конца.

Как известно, Тодд Бели был выбран наиболее предпочтительным претендентом на покупку "Челси", а накануне нынешний владелец клуба Роман Абрамович подтвердил, что не будет требовать возврата долгов на 1.6 млрд. фунтов.



Тухель чувствует, что эта сага выходит на финишную прямую, хотя и не собирается сидеть сложа руки до момента, когда у "Челси" появится новый владелец.



"На прошлой неделе мне сказали, что у нас есть наиболее предпочтительный претендент и что процесс движется".



"Это довольно важная неделя для клуба, но я был полностью сосредоточен на футбольных делах. После того, что я услышал на прошлой неделе, я чувствую уверенность".



"Когда наступает ясность, это лучше всего, потому что тогда ты можешь совершать действия, делать выводы, принимать решения. В противном случае ты находишься в пассивной роли, как мы прямо сейчас".



"Мы пытались обходить эту тему, но от нее, конечно, никуда не деться. Мы предпочитаем, чтобы ситуация прояснилась".



"Поэтому мы надеемся, что она прояснится. Мы знаем, что нам нужно делать. Нам нужно быть проактивными, а не реагировать или, что еще хуже, не делать ничего", — цитирует Тухеля talkSPORT.