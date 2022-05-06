Гвардиола не разговаривал с игроками после поражения в Мадриде

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не разговаривал со своей командой после вылета из Лиги Чемпионов.

В минувшую среду "Сити" остановился в шаге от финала Лиги Чемпионов, проиграв в гостях у "Реала" со счетом 3:1.

Гвардиола предпочел не проводить бесед в раздевалке сразу после матча, а по возвращении из Мадрида дал игрокам два дня выходных.

"Мы не разговаривали. Никакие слова не могут помочь тому, что все мы чувствуем. Это лишь вопрос времени — а также сна. Затем ты уже можешь думать о следующей цели".

"Завтра будет первый день, когда все мы снова соберемся вместе, и мы поговорим, что мы за команда, что произошло в полуфинале и как хороши мы были — не только в этих двух матчах, но и во всем сезоне, чтобы воспроизвести это в заключительные недели".

"Наверное, это один из тех моментов, когда я как тренер больше всего горжусь своей причастностью к этому клубу и этой организации. До нашего последнего дня здесь мы будем стараться изо всех сил", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 850

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sj606 06.05.2022 18:51 # sj606
    лысый шарлатан доигрался как всегда

    (ответить)

  2. daggangster05 06.05.2022 18:42 # daggangster05
    пошли по свои мужьям

    (ответить)

  3. superperez101 06.05.2022 18:31 # superperez101
    а что им говорить, далбичам этим
    так позорно слить могут только неудачники
    тут сколько не объясняй - воли к победе нет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: