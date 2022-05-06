Гвардиола не разговаривал с игроками после поражения в Мадриде

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не разговаривал со своей командой после вылета из Лиги Чемпионов.

В минувшую среду "Сити" остановился в шаге от финала Лиги Чемпионов, проиграв в гостях у "Реала" со счетом 3:1.



Гвардиола предпочел не проводить бесед в раздевалке сразу после матча, а по возвращении из Мадрида дал игрокам два дня выходных.



"Мы не разговаривали. Никакие слова не могут помочь тому, что все мы чувствуем. Это лишь вопрос времени — а также сна. Затем ты уже можешь думать о следующей цели".



"Завтра будет первый день, когда все мы снова соберемся вместе, и мы поговорим, что мы за команда, что произошло в полуфинале и как хороши мы были — не только в этих двух матчах, но и во всем сезоне, чтобы воспроизвести это в заключительные недели".



"Наверное, это один из тех моментов, когда я как тренер больше всего горжусь своей причастностью к этому клубу и этой организации. До нашего последнего дня здесь мы будем стараться изо всех сил", — цитирует Гвардиолу The Guardian.