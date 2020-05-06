Рангник объяснил, почему не дал Лингарду попрощаться с "Олд Траффорд"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему не дал вингеру Джесси Лингарду попрощаться с "Олд Траффорд".
Согласно слухам, Лингард остался жутко обижен на Рангника и клуб за то, что в заключительном домашнем матче сезона — против "Брентфорда" в минувший понедельник — ему даже не позволили выйти на замену.
Однако Рангник называет это "частью игры" и уверяет, что у него нет какой-либо личной неприязни к покидающему клуб воспитаннику.
"В последние недели моего периода он и так играл больше нежели привык. Во-вторых, в день матча против "Челси" (28 апреля) он попросил меня освободить его от матча и тренировки из-за семейных обстоятельств".
"Это и стало причиной. Учитывая возможность сделать только три замены, я был вынужден выбирать между Эдинсоном Кавани, Джесси Лингардом и молодым парнем (Алехандро Гарначо), которому я бы с радостью дал шанс сыграть".
"Я принял решение выпустить Эдинсона. Если бы я не выпустил Эдинсона, тогда кто-нибудь бы сказал, что я поступил некрасиво с Эдинсоном или Гарначо".
"Я должен принимать решения, и это не связано с личными пристрастиями. Это часть игры", — цитирует Рангника BBC.
06.05.2022 17:00
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