Сульшер может вернуться в Премьер-Лигу
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может получить новую работу в Премьер-Лиге грядущим летом.
Напомним, Сульшер был уволен из "Юнайтед" в ноябре, после поражения 4:1 в гостях у "Уотфорда". Оле Гуннар тренировал "красных дьяволов" чуть менее трех лет.
Несмотря на увольнение, Сульшер остался жить в Манчестере, поддерживая свою 19-летнюю дочь Карну, которая выступает за женскую команду "Юнайтед".
Также Сульшер несколько раз вместе с Майклом Кэрриком посещал матчи Лиги Один с участием "Ипсвича", который возглавляет бывший ассистент Оле Гуннара Киран Маккенна.
Как утверждает норвежское издание VG, после пяти месяцев отдыха Сульшер готов возобновить тренерскую деятельность и уже получил несколько предложений.
Интерес к Сульшеру существует и из Премьер-Лиги — например, "Бернли" сейчас как раз ищет нового рулевого.
06.05.2022 16:00
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Последние комментарии:
Кардифф вывел в своё время в Чемпионшип. Если Бёрнли спасётся в этом сезоне, то в следующем и его туда же выведет.
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Преемником Пепки вполне сойдет
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чем рыбак лучше нынешнего ио бернли? Если тот сохранит команду в апл, то будет максимально тупо ставить туда этого судака.
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Возвращение КОРОЛЯ!!!
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Дважды вынесет красную помойку из Манчестера в следующем сезоне!
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