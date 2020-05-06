Сульшер может вернуться в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может получить новую работу в Премьер-Лиге грядущим летом.

Напомним, Сульшер был уволен из "Юнайтед" в ноябре, после поражения 4:1 в гостях у "Уотфорда". Оле Гуннар тренировал "красных дьяволов" чуть менее трех лет.



Несмотря на увольнение, Сульшер остался жить в Манчестере, поддерживая свою 19-летнюю дочь Карну, которая выступает за женскую команду "Юнайтед".



Также Сульшер несколько раз вместе с Майклом Кэрриком посещал матчи Лиги Один с участием "Ипсвича", который возглавляет бывший ассистент Оле Гуннара Киран Маккенна.



Как утверждает норвежское издание VG, после пяти месяцев отдыха Сульшер готов возобновить тренерскую деятельность и уже получил несколько предложений.



Интерес к Сульшеру существует и из Премьер-Лиги — например, "Бернли" сейчас как раз ищет нового рулевого.