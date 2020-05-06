Сульшер может вернуться в Премьер-Лигу

Оле Гуннар Сульшер Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может получить новую работу в Премьер-Лиге грядущим летом.

Напомним, Сульшер был уволен из "Юнайтед" в ноябре, после поражения 4:1 в гостях у "Уотфорда". Оле Гуннар тренировал "красных дьяволов" чуть менее трех лет.

Несмотря на увольнение, Сульшер остался жить в Манчестере, поддерживая свою 19-летнюю дочь Карну, которая выступает за женскую команду "Юнайтед".

Также Сульшер несколько раз вместе с Майклом Кэрриком посещал матчи Лиги Один с участием "Ипсвича", который возглавляет бывший ассистент Оле Гуннара Киран Маккенна.

Как утверждает норвежское издание VG, после пяти месяцев отдыха Сульшер готов возобновить тренерскую деятельность и уже получил несколько предложений.

Интерес к Сульшеру существует и из Премьер-Лиги — например, "Бернли" сейчас как раз ищет нового рулевого.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 06.05.2022 16:47 # suddenly
    Кардифф вывел в своё время в Чемпионшип. Если Бёрнли спасётся в этом сезоне, то в следующем и его туда же выведет.

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  2. beatles-red 06.05.2022 16:44 # beatles-red
    Преемником Пепки вполне сойдет

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  3. gerrard08 06.05.2022 16:28 # gerrard08
    чем рыбак лучше нынешнего ио бернли? Если тот сохранит команду в апл, то будет максимально тупо ставить туда этого судака.

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  4. electric 06.05.2022 16:27 # electric
    Возвращение КОРОЛЯ!!!

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  5. danik9 06.05.2022 16:15 # danik9
    Дважды вынесет красную помойку из Манчестера в следующем сезоне!

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