Хазенхюттль исключает продажу Уорд-Проуза
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль посоветовал "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" забыть о своем капитане Джеймсе Уорд-Проузе.
Согласно слухам, оба клуба из Манчестера рассматривают 27-летнего Уорд-Проуза, оцениваемого в 75 миллионов фунтов, в качестве своей цели на ближайшее трансферное окно.
Однако Хазенхюттль уверен, что его мастер штрафных, забивший 43 гола в 361 матче за "святых", продолжит выступать за "святых".
"У него есть еще четыре года по контракту, он счастлив здесь, он наш капитан, и он останется здесь".
"Он наш капитан, и от него в значительной степени зависят успехи и развитие команды", — цитирует Хазенхюттля Daily Express.
06.05.2022 15:00
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