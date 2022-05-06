Хазенхюттль исключает продажу Уорд-Проуза

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль посоветовал "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" забыть о своем капитане Джеймсе Уорд-Проузе.

Согласно слухам, оба клуба из Манчестера рассматривают 27-летнего Уорд-Проуза, оцениваемого в 75 миллионов фунтов, в качестве своей цели на ближайшее трансферное окно.



Однако Хазенхюттль уверен, что его мастер штрафных, забивший 43 гола в 361 матче за "святых", продолжит выступать за "святых".



"У него есть еще четыре года по контракту, он счастлив здесь, он наш капитан, и он останется здесь".



"Он наш капитан, и от него в значительной степени зависят успехи и развитие команды", — цитирует Хазенхюттля Daily Express.