Конте нацелен на победу над "Ливерпулем"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте призвал свою команду быть смелой и сыграть на победу против "Ливерпуля".

В ближайшую субботу "Тоттенхэм" совершит выезд на "Энфилд" к "Ливерпулю", который продолжает претендовать на все четыре доступных в сезоне трофея.

"Шпоры" решают более скромную, но при этом чрезвычайно важную для себя задачу, и Конте не настроен делиться очками с фаворитом.

"Это будет очень хороший матч для нас. Я сказал моим игрокам, что нам нужно быть смелыми с мячом. Не бойся прессинговать и искать решения, которые позволят забрать три очка".

"У нас по-прежнему есть все шансы попасть в Лигу Чемпионов. Каждый матч — это большая возможность улучшить свое положение в таблице", — приводит слова Конте Sky Sports.


Метки Конте, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 06.05.2022 14:20 # hunter022
    Зачем Антонио? теперь придется вынимать полную авоську из своих ворот.

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  2. electric 06.05.2022 14:18 # electric
    Да, этот автобус может и отскочить - тут ничего не попишешь...

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  3. arsenverim 06.05.2022 14:17 # arsenverim
    лол, о чем он, все равно же весь матч в защите отсижываться будут и контратаки делать

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  4. frisby 06.05.2022 14:17 # frisby
    Вполне может...Если в первом тайме забьют то смогут расчитывать на ничью..

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  5. akadam 06.05.2022 14:10 # akadam
    Будет сложней, чем с Вильяреалом.

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