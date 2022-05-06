Конте нацелен на победу над "Ливерпулем"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте призвал свою команду быть смелой и сыграть на победу против "Ливерпуля".

В ближайшую субботу "Тоттенхэм" совершит выезд на "Энфилд" к "Ливерпулю", который продолжает претендовать на все четыре доступных в сезоне трофея.



"Шпоры" решают более скромную, но при этом чрезвычайно важную для себя задачу, и Конте не настроен делиться очками с фаворитом.



"Это будет очень хороший матч для нас. Я сказал моим игрокам, что нам нужно быть смелыми с мячом. Не бойся прессинговать и искать решения, которые позволят забрать три очка".



"У нас по-прежнему есть все шансы попасть в Лигу Чемпионов. Каждый матч — это большая возможность улучшить свое положение в таблице", — приводит слова Конте Sky Sports.