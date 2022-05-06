Конте нацелен на победу над "Ливерпулем"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте призвал свою команду быть смелой и сыграть на победу против "Ливерпуля".
В ближайшую субботу "Тоттенхэм" совершит выезд на "Энфилд" к "Ливерпулю", который продолжает претендовать на все четыре доступных в сезоне трофея.
"Шпоры" решают более скромную, но при этом чрезвычайно важную для себя задачу, и Конте не настроен делиться очками с фаворитом.
"Это будет очень хороший матч для нас. Я сказал моим игрокам, что нам нужно быть смелыми с мячом. Не бойся прессинговать и искать решения, которые позволят забрать три очка".
"У нас по-прежнему есть все шансы попасть в Лигу Чемпионов. Каждый матч — это большая возможность улучшить свое положение в таблице", — приводит слова Конте Sky Sports.
06.05.2022 14:00
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Последние комментарии:
Зачем Антонио? теперь придется вынимать полную авоську из своих ворот.
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Да, этот автобус может и отскочить - тут ничего не попишешь...
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лол, о чем он, все равно же весь матч в защите отсижываться будут и контратаки делать
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Вполне может...Если в первом тайме забьют то смогут расчитывать на ничью..
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Будет сложней, чем с Вильяреалом.
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