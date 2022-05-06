Байи и Джонс планируют покинуть "Юнайтед"

Защитники Эрик Байи и Фил Джонс планируют покинуть "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

После окончания этого сезона "Юнайтед" ожидает масштабная перестройка. "Красные дьяволы" попрощаются с Полем Погба, Неманьей Матичем, Джесси Лингардом, Хуаном Матой и Эдинсоном Кавани, чьи контракты вот-вот истекут.



Однако расставаний может быть гораздо больше. Как утверждает Manchester Evening News, 28-летний Байи и 30-летний Джонс уже сообщили своим партнерам по команде о намерении покинуть "Олд Траффорд" в ближайшее трансферное окно.



Оба защитника исполняли исключительно эпизодические роли в этом сезоне и жаждут играть в футбол. По информации источника, в "Юнайтед" признают, что подписание нового трехлетнего контракта с Эриком в прошлом году было ошибкой.



Вероятный уход Байи и Джонса, а также вопросы насчет формы Харри Магуайра должны подтолкнуть "дьяволов" к покупке минимум одного центрального защитника летом.