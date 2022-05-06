"Эвертон" открыт к предложениям насчет Пикфорда

"Эвертон" будет готов выслушать предложения насчет своего голкипера Джордана Пикфорда, даже если останется в Премьер-Лиге.

О том, что с финансами "Эвертона" не все в порядке, можно было судить по скромной активности "ирисок" в последние трансферные окна, а также по слухам о том, что мерсисайдскому клубу грозит снятие очков.



Выкручиваясь из ситуации, главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард готов принести в жертву своего первого номера, чтобы вырученные деньги направить на перестройку команды, утверждает talkSPORT в эксклюзивном материале.



28-летний Пикфорд, купленный в 2017 году у "Сандерленда" за 25 миллионов фунтов, видится одним из самых ценных активов "ирисок" и может привлечь интерес клубов вроде "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".



А в случае вылета "Эвертона" из Премьер-Лиги в уходе будет заинтересован и сам Пикфорд, поскольку это поставило бы под угрозу его место в сборной Англии в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.