Гвардиола принял решение насчет своего будущего
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов заключить новый контракт со своим клубом, несмотря на очередную проваленную попытку выиграть Лигу Чемпионов.
В минувшую среду "Сити" был в считанных минутах от того, чтобы второй сезон подряд достичь финала Лиги Чемпионов. Однако "Реал" смог перевести игру в экстра-таймы благодаря дублю Родриго, а затем и вырвал победу благодаря пенальти Карима Бензема.
Гвардиола назвал поражение 3:1 в Мадриде "жестоким" и признал, что ему потребуется время, чтобы переварить случившееся.
Несмотря на эту неудачу, Гвардиола еще больше целеустремлен добыть заветный трофей для "Сити". Именно поэтому 51-летний испанец готов связать свое будущее с "горожанами" до 2025 года, сообщает Daily Mirror.
Вместе с новым контрактом Гвардиола, тренирующий "Сити" с 2016 года, получит и внушительный трансферный бюджет, чтобы освежить облик своей команды. Хосеп надеется, что с помощью приобретений вроде Эрлинга Холанда Лига Чемпионов, наконец, покорится "горожанам".
06.05.2022 09:00
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Последние комментарии:
ему не холанд нужен, ему защиту надо сделать топовым, а то судьбу полуфинала решила травма Уолкера, все три гола прилетели с фланга Зинченко, ну и Диаш конечно начудил
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КОРОЛЬ!!!
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Он наверное охеренно танцует танец живота, раз его папики столько вкладывают в него, а в ответ 0 лч.
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КОРОЛЬ!!!
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Какой же клоун! Нормальные люди после такого неоднократного фиаско сами уходят)
А АПЛ и Пеллегрини выигрывал с Сити, так что вообще не показатель.
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КОРОЛЬ!!!
Подобные несправедливости и лютейший фарт соперников только закаляют характер наших великолепных игроков и нашего великого тренера! Пеп, верим!
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Мда уж,вот и вся суть "величия" лысого шарлотан.Шейхи сказали что дадут ещё денег на трансферы,так сразу и контракт продлил.И его ещё дауны вроде true-manc называют королем.Да это не король,а сучка шейхов который за большие деньги бросил Фигу,и пошел прыгать на арабские члены.Ору с голубой помойки.
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Хорошая новость для болельщиков Ливерпуля и Арсенала, напоминает историю с Сульшером.
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потратим еще лярд и пофиг что шарлатан уже 6 лет у руля и 0 лч в руках
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