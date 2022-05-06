Гвардиола принял решение насчет своего будущего

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов заключить новый контракт со своим клубом, несмотря на очередную проваленную попытку выиграть Лигу Чемпионов.

В минувшую среду "Сити" был в считанных минутах от того, чтобы второй сезон подряд достичь финала Лиги Чемпионов. Однако "Реал" смог перевести игру в экстра-таймы благодаря дублю Родриго, а затем и вырвал победу благодаря пенальти Карима Бензема.



Гвардиола назвал поражение 3:1 в Мадриде "жестоким" и признал, что ему потребуется время, чтобы переварить случившееся.



Несмотря на эту неудачу, Гвардиола еще больше целеустремлен добыть заветный трофей для "Сити". Именно поэтому 51-летний испанец готов связать свое будущее с "горожанами" до 2025 года, сообщает Daily Mirror.



Вместе с новым контрактом Гвардиола, тренирующий "Сити" с 2016 года, получит и внушительный трансферный бюджет, чтобы освежить облик своей команды. Хосеп надеется, что с помощью приобретений вроде Эрлинга Холанда Лига Чемпионов, наконец, покорится "горожанам".