Гвардиола принял решение насчет своего будущего

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов заключить новый контракт со своим клубом, несмотря на очередную проваленную попытку выиграть Лигу Чемпионов.

В минувшую среду "Сити" был в считанных минутах от того, чтобы второй сезон подряд достичь финала Лиги Чемпионов. Однако "Реал" смог перевести игру в экстра-таймы благодаря дублю Родриго, а затем и вырвал победу благодаря пенальти Карима Бензема.

Гвардиола назвал поражение 3:1 в Мадриде "жестоким" и признал, что ему потребуется время, чтобы переварить случившееся.

Несмотря на эту неудачу, Гвардиола еще больше целеустремлен добыть заветный трофей для "Сити". Именно поэтому 51-летний испанец готов связать свое будущее с "горожанами" до 2025 года, сообщает Daily Mirror.

Вместе с новым контрактом Гвардиола, тренирующий "Сити" с 2016 года, получит и внушительный трансферный бюджет, чтобы освежить облик своей команды. Хосеп надеется, что с помощью приобретений вроде Эрлинга Холанда Лига Чемпионов, наконец, покорится "горожанам".


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. lpool14 06.05.2022 09:55 # lpool14
    ему не холанд нужен, ему защиту надо сделать топовым, а то судьбу полуфинала решила травма Уолкера, все три гола прилетели с фланга Зинченко, ну и Диаш конечно начудил

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  2. slash-lfc 06.05.2022 09:53 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. gerrard08 06.05.2022 09:33 # gerrard08
    Он наверное охеренно танцует танец живота, раз его папики столько вкладывают в него, а в ответ 0 лч.

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  4. mancityman 06.05.2022 09:30 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. andrew-sg8 06.05.2022 09:29 # andrew-sg8
    Какой же клоун! Нормальные люди после такого неоднократного фиаско сами уходят)
    А АПЛ и Пеллегрини выигрывал с Сити, так что вообще не показатель.

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  6. true-manc 06.05.2022 09:23 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Подобные несправедливости и лютейший фарт соперников только закаляют характер наших великолепных игроков и нашего великого тренера! Пеп, верим!

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  7. liverpoolec23 06.05.2022 09:18 # liverpoolec23
    Мда уж,вот и вся суть "величия" лысого шарлотан.Шейхи сказали что дадут ещё денег на трансферы,так сразу и контракт продлил.И его ещё дауны вроде true-manc называют королем.Да это не король,а сучка шейхов который за большие деньги бросил Фигу,и пошел прыгать на арабские члены.Ору с голубой помойки.

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  8. shakur 06.05.2022 09:16 # shakur
    Хорошая новость для болельщиков Ливерпуля и Арсенала, напоминает историю с Сульшером.

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  9. tursa 06.05.2022 09:13 # tursa
    потратим еще лярд и пофиг что шарлатан уже 6 лет у руля и 0 лч в руках

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