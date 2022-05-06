Конте: "Трансферный список "Тоттенхэма" очень, очень большой!"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте шутливо заявил, что его список трансферных целей на лето будет "очень, очень большим".

На своей пресс-конференции в четверг Конте подтвердил, что защитник Серхио Регилон уже не сыграет в этом сезоне. Также травмированы Яфет Танганга, Мэтт Дохерти и Оливер Скипп.



Конте почувствовал, насколько невелика глубина состава "шпор", и это может иметь влияние на трансферную активность лондонского клуба летом.



"Нет, нет, нет, я еще не передавал клубу свой список. Мы полностью сосредоточены на этом сезоне".



"А также потому, что мы завершаем сезон только с 15 игроками, и в данный момент было бы неуместно передавать им список, потому сейчас это был бы очень, очень большой список".



"Это не лучший момент для этого", — цитирует Конте Sky Sports.