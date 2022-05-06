Френки Де Йонг стал целью для "Сити"

"Манчестер Сити" добавил полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга в список своих трансферных целей на лето.

Буквально недавно пресса спекулировала насчет интереса к Де Йонгу со стороны нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага, которому довелось поработать с Френки в "Аяксе".



Однако Daily Mail утверждает, что виды на Де Йонга также имеет "Сити", планирующий совершить минимум три приобретения после обидного вылета от "Реала" из Лиги Чемпионов.



На самом деле наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хотел Де Йонга еще три года назад, но тогда проиграл борьбу за игрока сборной Голландии своему бывшему клубу "Барселоне".



Сейчас "Барселона" находится в сложном финансовом положении, и продажа 24-летнего Де Йонга может стать вынужденной мерой.



Потребность "Сити" еще в одном полузащитнике связана с тем, что по окончании сезона "горожане" прощаются со своим капитаном Фернандиньо, который собирается вернуться на родину в Бразилию.