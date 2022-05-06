Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" обсуждает покупку Орельена Тчуамени. Виктор Осимхен предпочитает "Арсенал". "Тоттенхэм" хочет двух звезд "Вильярреала". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ливерпуль" ведет переговоры с полузащитником "Монако" Орельеном Тчуамени. (Daily Expess)



"Манчестер Юнайтед" придется заплатить минимум 64 миллиона фунтов, чтобы заполучить вингера "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку. (Bild)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен предпочитает "Арсенал", а не "Юнайтед" или "Ньюкасл". (Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, вызывающий интерес у "Арсенала" и "Юнайтед", получил предложение от дортмундской "Боруссии". (Corriere dello Sport)



"Арсенал" — один из нескольких клубов, контактирующих с окружением вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Football.London)



"Реал Бетис" выкупит защитника Эктора Беллерина у "Арсенала" за 5-10 млн. фунтов. (Charles Watts)



"Тоттенхэм" просматривал защитника "Вильярреала" Пау Торреса в матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" во вторник. (Daily Mail)



Помимо Торреса, "Тоттенхэм" также хочет его одноклубника Арно Данжуму. (90min)



"Эвертон" готов продать голкипера Джордана Пикфорда, за которым следят "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". (talkSPORT)



"Тоттенхэм" и "Лидс" заинтересованы в вингере "Вулверхэмптона" Адаме Траоре. (TEAMtalk)



"Лестер" и еще один неназванный клуб поспорят с "Тоттенхэмом" за полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к левому защитнику "Атлетико" Ренану Лоди. (Tuttomercatoweb)



Нападающий Армандо Бройя, принадлежащий "Челси", стал целью для "Вест Хэма". (The Sun)



"Вест Хэм" сделал повторный запрос насчет вингера "Лидса" Рафиньи, фаворитом в борьбе за которого остается "Барселона". (Sport)



"Лидс" нацелился на японского полузащитника "Айнтрахта" Даити Камаду. (Football Insider)



Другое



Инвестор "Ливерпуля" RedBird Capital Partners может купить "Милан". (ESPN)



"Ливерпуль" уже планирует городской парад на случай завоевания четырех трофеев. (Daily Mail)



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес извинился за то, что пнул мяч в болбоя в матче Лиги Европы против "Айнтрахта". (Daily Mirror)



Немецкой полиции пришлось использовать водометы, чтобы остудить пыл фанатов "Айнтрахта", чья команда вышла в финал Лиги Европы. (Daily Mail)



После вылета из Лиги Чемпионов плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш удалил свой опубликованный восемь лет назад твит в поддержку "Реала". (Daily Express)