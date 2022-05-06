"Лестер" не смог выйти в финал Лиги Конференций

Поражение 1:0 в гостях у "Ромы" не позволило "Лестеру" выйти в финал Лиги Конференций.

Судьбу матча в Риме решил единственный гол Тэмми Абрахэма, который на 11-й минуте показал свое умение играть головой.



Как ни старались "лисы", а сравнять счет им не удалось. Скорее, это "Рома" могла забить еще.



Таким образом, в финале турнира римляне сыграют с "Фейеноордом", который в другом полуфинале оказался сильнее "Марселя".



"Рома" (Италия) — "Лестер" (Англия) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1



Гол: Абрахэм 11.



"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Пеллегрини, Залевски (Винья 84), Дзаньоло (Верету 78), Абрахэм (Шомуродов 89).



"Лестер": Шмейхель, Перейра (Кастань 70), Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Дьюсбери-Холл (Перес 77), Мэддисон, Лукман (Амарти 45), Барнс (Ихеаначо 45), Варди.



Предупреждения: Манчини, Карсдорп — Фофана.