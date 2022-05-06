"Айнтрахт" не пустил "Вест Хэм" в финал Лиги Европы

"Вест Хэм" вдесятером потерпел поражение 1:0 в гостях у "Айнтрахта" и не смог выйти в финал Лиги Европы.

Вскоре после начала матча во Франкфурте "молотобойцы" остались в меньшинстве. Аарон Кресуэлл совершил фол последней надежды и получил за это прямую красную карточку.



Спустя считанные минуты хозяева реализовали численное преимущество. Рафаэль Борре пробил в касание из центра штрафной после прострела от Ансгара Кнауффа — 1:0.



Вдесятером "Вест Хэму" было тяжело. Кое-какие моменты, особенно во втором тайме, у гостей имелись, однако "Айнтрахт" не пропустил.



Таким образом, "Вест Хэм" покидает Лигу Европы, а "Айнтрахт" выходит в финал, где сыграет с "Рейнджерс".



"Айнтрахт" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1



Гол: Борре 26.



"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хинтереггер (Туре 8), Ндика, Кнауфф, Соу, Роде (Якич 76), Костич, Хеуге (Хрустич 82), Борре (Пасиенсия 83), Камада.



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Ярмоленко 87), Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма 74), Боуэн, Антонио, Лансини (Джонсон 22).



Предупреждения: Ндика, Роде, Кнауфф, Трапп — Райс, Антонио, Бенрахма.



Удаление: Крессуэлл 19.