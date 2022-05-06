"Айнтрахт" не пустил "Вест Хэм" в финал Лиги Европы
"Вест Хэм" вдесятером потерпел поражение 1:0 в гостях у "Айнтрахта" и не смог выйти в финал Лиги Европы.
Вскоре после начала матча во Франкфурте "молотобойцы" остались в меньшинстве. Аарон Кресуэлл совершил фол последней надежды и получил за это прямую красную карточку.
Спустя считанные минуты хозяева реализовали численное преимущество. Рафаэль Борре пробил в касание из центра штрафной после прострела от Ансгара Кнауффа — 1:0.
Вдесятером "Вест Хэму" было тяжело. Кое-какие моменты, особенно во втором тайме, у гостей имелись, однако "Айнтрахт" не пропустил.
Таким образом, "Вест Хэм" покидает Лигу Европы, а "Айнтрахт" выходит в финал, где сыграет с "Рейнджерс".
"Айнтрахт" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1
Гол: Борре 26.
"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хинтереггер (Туре 8), Ндика, Кнауфф, Соу, Роде (Якич 76), Костич, Хеуге (Хрустич 82), Борре (Пасиенсия 83), Камада.
"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Ярмоленко 87), Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма 74), Боуэн, Антонио, Лансини (Джонсон 22).
Предупреждения: Ндика, Роде, Кнауфф, Трапп — Райс, Антонио, Бенрахма.
Удаление: Крессуэлл 19.
06.05.2022 00:00
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Последние комментарии:
Сасать, ПРИСЕДАТЕЛИ!!!
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Опа опа вечерняя АНАЛитика от пидорастерки
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В лoндоне только один клуб магнитит трофеи. Запомните маленькие мои название этого клуба - chelsea fc.
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А вот и путевочка в ЛЧ уплыла от Вест Хэма. Теперь у Райса точно нет никакого резона оставаться с этими неудачниками.
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В апловском пике лишь Лфк остался в еврокубке. Чет совсем не густо
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Рома феенорд
Айнтрахт рейнджерс.
За римлян и рейнджеров.
Но думаю немцы заберут ле.
То чувство, когда финал лиги конференций пл вывеске престижнее финала лиги европы.
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Невероятно рад за моура
В шаге от того, чтобы стать первым тренером в истории футбола, кто выиграет все еврокубки. Лч ле лига конференций.
Настоящий пародистый император! За рому в финале.
А где ваш пеп хваленный!?? Очередную лч без месси оформляет!? Ну что за топарь...
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