"Айнтрахт" не пустил "Вест Хэм" в финал Лиги Европы

Удаление Аарона Крессуэлла "Вест Хэм" вдесятером потерпел поражение 1:0 в гостях у "Айнтрахта" и не смог выйти в финал Лиги Европы.

Вскоре после начала матча во Франкфурте "молотобойцы" остались в меньшинстве. Аарон Кресуэлл совершил фол последней надежды и получил за это прямую красную карточку.

Спустя считанные минуты хозяева реализовали численное преимущество. Рафаэль Борре пробил в касание из центра штрафной после прострела от Ансгара Кнауффа — 1:0.

Вдесятером "Вест Хэму" было тяжело. Кое-какие моменты, особенно во втором тайме, у гостей имелись, однако "Айнтрахт" не пропустил.

Таким образом, "Вест Хэм" покидает Лигу Европы, а "Айнтрахт" выходит в финал, где сыграет с "Рейнджерс".

"Айнтрахт" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1

Гол: Борре 26.

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хинтереггер (Туре 8), Ндика, Кнауфф, Соу, Роде (Якич 76), Костич, Хеуге (Хрустич 82), Борре (Пасиенсия 83), Камада.

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Ярмоленко 87), Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма 74), Боуэн, Антонио, Лансини (Джонсон 22).

Предупреждения: Ндика, Роде, Кнауфф, Трапп — Райс, Антонио, Бенрахма.

Удаление: Крессуэлл 19.


Метки Айнтрахт, Вест Хэм, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 00:00

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  1. electric 06.05.2022 00:14 # electric
    Сасать, ПРИСЕДАТЕЛИ!!!

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  2. slash-lfc 06.05.2022 00:11 # slash-lfc
    Опа опа вечерняя АНАЛитика от пидорастерки

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  3. thegodfather 06.05.2022 00:11 # thegodfather
    В лoндоне только один клуб магнитит трофеи. Запомните маленькие мои название этого клуба - chelsea fc.

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  4. brown-ale 06.05.2022 00:09 # brown-ale
    А вот и путевочка в ЛЧ уплыла от Вест Хэма. Теперь у Райса точно нет никакого резона оставаться с этими неудачниками.

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  5. beatles-red 06.05.2022 00:08 # beatles-red
    В апловском пике лишь Лфк остался в еврокубке. Чет совсем не густо

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  6. thegodfather 06.05.2022 00:08 # thegodfather
    Рома феенорд
    Айнтрахт рейнджерс.

    За римлян и рейнджеров.
    Но думаю немцы заберут ле.

    То чувство, когда финал лиги конференций пл вывеске престижнее финала лиги европы.

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  7. thegodfather 06.05.2022 00:01 # thegodfather
    Невероятно рад за моура
    В шаге от того, чтобы стать первым тренером в истории футбола, кто выиграет все еврокубки. Лч ле лига конференций.
    Настоящий пародистый император! За рому в финале.

    А где ваш пеп хваленный!?? Очередную лч без месси оформляет!? Ну что за топарь...

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