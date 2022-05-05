Кавани признался, что захотел уйти из МЮ после прихода Роналду

Нападающий Эдинсон Кавани признался, что захотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после прихода в клуб Криштиану Роналду.

Уверенно отыграв прошлый сезон, свой дебютный за "Юнайтед", Кавани согласился продлить свой контракт с "красными дьяволами" на эту кампанию, которую он проводит разочаровывающим образом, приняв участие только в 18 матчах во всех соревнованиях.



Сейчас Эдинсон готовится покинуть "Юнайтед" свободным агентом, однако желание уйти возникло у 35-летнего уругвайца еще в августе.



"В тот момент, когда "Манчестер" купил Криштиану, я подумал, что это хорошо. Но зная современный мир футбола, первым делом я позвонил своему брату и агенту и сказал: "Фернандо, если бы это случилось неделю назад, я бы попросил тебя найти мне другой клуб".



"Дело не в том, что я не хоте играть с Криштиану Роналду. Нет. У меня была возможность с ним познакомиться, он отличный профессионал со своими целями, и это выглядело идеально в спортивном отношении. Но я уже давно в футболе и знаю, как это устроено. Поэтому я и позвонил своему брату".



"Это больше касалось понимания ситуации. Дело не в том, что я больше не мог исполнять свою роль в "Манчестере", а в том, что в наши дни многие вещи в футболе отличаются от того, как было раньше. Когда это внезапно произошло, я почувствовал пустоту", — сообщил Кавани ESPN Brasil.