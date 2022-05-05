Абрамович не требовал от "Челси" возврата долгов

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович опроверг слухи о том, что он потребовал назад 1.6 млрд. фунтов, которые клуб со "Стэмфорд Бридж" ему должен.

Напомним, еще в начале марта Абрамович объявил, что вынужденно выставил свой клуб на продажу. Тогда Роман пообещал, что не будет просить возврата долгов.

Сейчас, когда процесс продажи "Челси" близится к концу, появилась информация о желании Абрамовича вернуть себе упомянутые 1.6 млрд. фунтов, и Роман не мог на это не отреагировать.

"Мистер Абрамович не просил вернуть ему никаких заемных средств. Такого рода предположения являются абсолютно ложными, как и предположения, что мистер Абрамович повысил цену за клуб в последнюю минуту", — говорится в заявлении российского олигарха с израильским и португальским паспортами.

Также Абрамович сообщает, что уже контактирует с представителями ООН и глобальных благотворительных организаций, которым он по-прежнему надеется передать деньги от продажи "Челси".


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 21:00

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  1. yela 05.05.2022 21:23 # yela
    Деньги нужно пустить на развитие батальона Азов, чтобы те, в свою очередь, ебошили рашистов, превращая их гнилые тушки в вонючий фарш
    Аминь, братики русские

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  2. shakur 05.05.2022 21:10 # shakur
    Мерзкая чивомарба

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