Абрамович не требовал от "Челси" возврата долгов

Владелец "Челси" Роман Абрамович опроверг слухи о том, что он потребовал назад 1.6 млрд. фунтов, которые клуб со "Стэмфорд Бридж" ему должен.

Напомним, еще в начале марта Абрамович объявил, что вынужденно выставил свой клуб на продажу. Тогда Роман пообещал, что не будет просить возврата долгов.



Сейчас, когда процесс продажи "Челси" близится к концу, появилась информация о желании Абрамовича вернуть себе упомянутые 1.6 млрд. фунтов, и Роман не мог на это не отреагировать.



"Мистер Абрамович не просил вернуть ему никаких заемных средств. Такого рода предположения являются абсолютно ложными, как и предположения, что мистер Абрамович повысил цену за клуб в последнюю минуту", — говорится в заявлении российского олигарха с израильским и португальским паспортами.



Также Абрамович сообщает, что уже контактирует с представителями ООН и глобальных благотворительных организаций, которым он по-прежнему надеется передать деньги от продажи "Челси".