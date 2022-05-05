"Ливерпуль" получит 20 тыс. билетов на финал Лиги Чемпионов

Ливерпуль "Ливерпуль" получит чуть менее 20 тысяч билетов для своих болельщиков на финал Лиги Чемпионов.

Одолев по сумме двух матчей "Вильярреал" со счетом 5:2, "Ливерпуль" вышел в финал элитного европейского турнира, где сразится с "Реалом", который в полуфинале одолел "Манчестер Сити".

Финал Лиги Чемпионов пройдет 28 мая в Париже на 75-тысячном "Стад де Франс", и сегодня УЕФА подтвердил, что квота "красных" по билетам составит 26.1% — или 19,618 заветных квитков.

"Ливерпуль" сможет распространить билеты среди своих фанатов по ценам в диапазоне от 42 до 569 фунтов, в зависимости от категорий.

Как отмечает BBC, доля "Реала оказалась чуть меньше. 12,000 билетов УЕФА оставил для нейтральных болельщиков, 23,000 отведены национальным ассоциациям, коммерческим партнерам и бродкастерам.

Добавим, что изначально этот финал должен был пройти в Санкт-Петербурге.


Метки болельщики, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 20:00

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