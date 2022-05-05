"Ливерпуль" получит 20 тыс. билетов на финал Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" получит чуть менее 20 тысяч билетов для своих болельщиков на финал Лиги Чемпионов.

Одолев по сумме двух матчей "Вильярреал" со счетом 5:2, "Ливерпуль" вышел в финал элитного европейского турнира, где сразится с "Реалом", который в полуфинале одолел "Манчестер Сити".



Финал Лиги Чемпионов пройдет 28 мая в Париже на 75-тысячном "Стад де Франс", и сегодня УЕФА подтвердил, что квота "красных" по билетам составит 26.1% — или 19,618 заветных квитков.



"Ливерпуль" сможет распространить билеты среди своих фанатов по ценам в диапазоне от 42 до 569 фунтов, в зависимости от категорий.



Как отмечает BBC, доля "Реала оказалась чуть меньше. 12,000 билетов УЕФА оставил для нейтральных болельщиков, 23,000 отведены национальным ассоциациям, коммерческим партнерам и бродкастерам.



Добавим, что изначально этот финал должен был пройти в Санкт-Петербурге.