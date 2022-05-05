У "Бернли" возникнут проблемы на 65 млн. фунтов в случае вылета из Премьер-Лиги
У "Бернли" возникнут проблемы на 65 миллионов фунтов в случае своего вылета из Премьер-Лиги.
В концовке этого сезона "Бернли" ведет отчаянную борьбу за выживание, даже решившись уволить своего главного тренера Шона Дайча. Прямо сейчас "бордовые" находятся в двух очках над зоной вылета.
Если эта борьба будет проиграна, то перед клубом с "Терф Мур" возникнет обязанность немедленно вернуть заемные 65 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.
Некоторое время назад владельцы "Бернли" взяли на клуб кредит на указанную выше сумму под 8% годовых, причем до декабря 2025 "бордовые" должны платить только начисленные проценты.
Таким образом, если "Бернли" вылетит из Премьер-Лиги до 2026 году, то должен будет срочно откуда-то взять 65 млн. фунтов. И это не говоря о том, что понижение в классе сопряжено со значительным снижением доходов.
05.05.2022 19:00
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Последние комментарии:
и это они еще удачно Вуда впарили..)
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Тарковски и Поуп = 60 миллионов. Это не проблема. А вот вернуться в Премьер Лигу без хорошего тренера будет трудно.
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Не вылетит Бернли, по расписанию игр вылетит Лидс.
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Сруманк всё -таки подавился страпоном, говорят
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2 раза прочитал одно и то же
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Не сцыте ириски уйдут вместо вас
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