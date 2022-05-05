У "Бернли" возникнут проблемы на 65 млн. фунтов в случае вылета из Премьер-Лиги

Бернли У "Бернли" возникнут проблемы на 65 миллионов фунтов в случае своего вылета из Премьер-Лиги.

В концовке этого сезона "Бернли" ведет отчаянную борьбу за выживание, даже решившись уволить своего главного тренера Шона Дайча. Прямо сейчас "бордовые" находятся в двух очках над зоной вылета.

Если эта борьба будет проиграна, то перед клубом с "Терф Мур" возникнет обязанность немедленно вернуть заемные 65 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.

Некоторое время назад владельцы "Бернли" взяли на клуб кредит на указанную выше сумму под 8% годовых, причем до декабря 2025 "бордовые" должны платить только начисленные проценты.

Таким образом, если "Бернли" вылетит из Премьер-Лиги до 2026 году, то должен будет срочно откуда-то взять 65 млн. фунтов. И это не говоря о том, что понижение в классе сопряжено со значительным снижением доходов.


Метки Бернли, финансы

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 487

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Последние комментарии:




  1. danilych89 05.05.2022 20:08 # danilych89
    и это они еще удачно Вуда впарили..)

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  2. rhymo 05.05.2022 20:06 # rhymo
    Тарковски и Поуп = 60 миллионов. Это не проблема. А вот вернуться в Премьер Лигу без хорошего тренера будет трудно.

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  3. pavlix76 05.05.2022 19:43 # pavlix76
    Не вылетит Бернли, по расписанию игр вылетит Лидс.

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  4. metkii 05.05.2022 19:35 # metkii
    Сруманк всё -таки подавился страпоном, говорят

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  5. rah 05.05.2022 19:31 # rah
    2 раза прочитал одно и то же

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  6. hunter022 05.05.2022 19:08 # hunter022
    Не сцыте ириски уйдут вместо вас

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