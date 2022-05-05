Моуриньо: "Лестер" и Роджерс идеально подходят друг другу"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо похвалил своего коллегу Брендана Роджерса и его клуб "Лестер".

Сыграв на прошлой неделе 1:1 на "Кинг Пауэр", в четверг вечером "Рома" и "Лестер" сойдутся лицом к лицу в Риме, чтобы определить финалиста Лии Конференций.



Для подопечных Роджерса это шанс продолжить свою удачную серию и добавить еще одно достижение к выигранным в 2021 году Кубку Англии и Суперкубку Англии. Моуриньо просто восхищается тем, как хорошо идут дела у "лис".



"Это великолепно, что делает "Лестер". Конечно, их чемпионство (в 2016 году) было удивительным достижением, но с тех пор клуб вырос во всех отношениях, обзавелся одним из лучших тренировочных центров в Европе. Это удивительный клуб".



"Брендан меня не удивляет. Люди забывают, что в "Ливерпуле" его ресурсы были гораздо скромнее, нежели есть у "Ливерпуля" сейчас. А также люди забывают о его шотландских успехах (в "Селтике"), потому что шотландские трофеи для них не считаются".



"Затем он выиграл Кубок Англии и даже Суперкубок Англии. Учитывая стабильность клуба и то, как они играют, "Лестер" и Брендан идеально подходят друг другу. Но я надеюсь, завтра удача будет на нашей стороне", — цитирует Моуриньо Sky Sports.