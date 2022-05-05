Продажа "Челси" возможна без выплаты долга Абрамовичу

Роман Абрамович "Челси" ожидает, что продажа клуба состоится без выплаты долга нынешнему владельцу Роману Абрамовичу.

Напомним, в последний момент Абрамович потребовал назад от "Челси" 1.6 млрд. фунтов — такова задолженность родительской компании клуба под названием Fordstam перед офшором Camberley International Investments, зарегистрированным на острове Джерси и связанным с Романом.

Однако The Times стало известно, что сделка может быть заключена без выплаты долга Camberley. Британское правительство не позволит Абрамовичу получить хотя бы пенни с продажи "Челси".

Вместо этого свыше 2.5 млрд. фунтов от продажи футбольного клуба достанется властям, которые в свою очередь пожертвуют 1 млрд. фунтов из этой суммы на поддержку украинского народа.

В данный момент фаворитом на роль нового владельца "Челси" остается Тодд Бели, однако сэр Джим Рэтклифф находится на чеку и готов использовать затруднения конкурента.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 17:00

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  1. jirrort 05.05.2022 17:05 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  2. danik9 05.05.2022 17:05 # danik9
    Ахренеть раздели Абрамку, есть все таки хоть какая-то справедливость в этом мире!

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