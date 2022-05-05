Гвардиола: "Нам нужно время, чтобы осмыслить это"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его игрокам нужно время, чтобы осмыслить случившееся в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Накануне "Сити" был в шаге от попадания в финал Лиги Чемпионов, однако два поздних гола позволили "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, где "горожане" пропустили еще раз и вылетели из турнира.

Такую капитуляцию и в целом неважный футбол Гвардиола объясняет тем, что его команда дрогнула под давлением.

"Нам не пришлось много терпеть, но мы не сыграли в свой лучший футбол. Иногда это нормально для полуфинала — игроки чувствуют давление".

"Мы были близки, но футбол непредсказуем. Иногда так бывает, и нужно с этим смириться. Игрокам грустно. Они были так близки к финалу Лиги Чемпионов".

"Игроки "Реала" получат позитивный импульс. Что касается нас, то я не знаю. Нам нужно время, чтобы осмыслить это, а затем мы вернемся на четыре заключительных матча. Игрокам грустно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1129

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Последние комментарии:




  1. animadora 05.05.2022 16:55 # animadora
    Ещё и АПЛ просрете.

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  2. chr1s8rown 05.05.2022 16:46 # chr1s8rown
    Гандон

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  3. true-manc 05.05.2022 16:34 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Пеп, верим!

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  4. negan 05.05.2022 16:29 # negan
    Залупа обосанная.

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  5. vals1702 05.05.2022 16:21 # vals1702
    нет яиц у голубой цистерны. нужен новый лярд на ТО

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  6. slash-lfc 05.05.2022 16:14 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  7. mancityman 05.05.2022 16:08 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  8. asnural 05.05.2022 16:05 # asnural
    Это теье не у евребе сосать

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  9. asnural 05.05.2022 16:04 # asnural
    Лысому конец

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