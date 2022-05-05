Гвардиола: "Нам нужно время, чтобы осмыслить это"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его игрокам нужно время, чтобы осмыслить случившееся в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Накануне "Сити" был в шаге от попадания в финал Лиги Чемпионов, однако два поздних гола позволили "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, где "горожане" пропустили еще раз и вылетели из турнира.



Такую капитуляцию и в целом неважный футбол Гвардиола объясняет тем, что его команда дрогнула под давлением.



"Нам не пришлось много терпеть, но мы не сыграли в свой лучший футбол. Иногда это нормально для полуфинала — игроки чувствуют давление".



"Мы были близки, но футбол непредсказуем. Иногда так бывает, и нужно с этим смириться. Игрокам грустно. Они были так близки к финалу Лиги Чемпионов".



"Игроки "Реала" получат позитивный импульс. Что касается нас, то я не знаю. Нам нужно время, чтобы осмыслить это, а затем мы вернемся на четыре заключительных матча. Игрокам грустно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.