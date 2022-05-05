Гвардиола: "Нам нужно время, чтобы осмыслить это"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его игрокам нужно время, чтобы осмыслить случившееся в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".
Накануне "Сити" был в шаге от попадания в финал Лиги Чемпионов, однако два поздних гола позволили "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, где "горожане" пропустили еще раз и вылетели из турнира.
Такую капитуляцию и в целом неважный футбол Гвардиола объясняет тем, что его команда дрогнула под давлением.
"Нам не пришлось много терпеть, но мы не сыграли в свой лучший футбол. Иногда это нормально для полуфинала — игроки чувствуют давление".
"Мы были близки, но футбол непредсказуем. Иногда так бывает, и нужно с этим смириться. Игрокам грустно. Они были так близки к финалу Лиги Чемпионов".
"Игроки "Реала" получат позитивный импульс. Что касается нас, то я не знаю. Нам нужно время, чтобы осмыслить это, а затем мы вернемся на четыре заключительных матча. Игрокам грустно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
05.05.2022 16:00
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Ещё и АПЛ просрете.
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Гандон
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КОРОЛЬ!!!
Пеп, верим!
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Залупа обосанная.
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нет яиц у голубой цистерны. нужен новый лярд на ТО
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Это теье не у евребе сосать
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Лысому конец
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