"Пэлас", вероятно, продаст Заху летом

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха откажется от нового контракта, что может подтолкнуть "орлов" к продаже своей звезды.

В конце каждого из нескольких предыдущих сезонов говорил "Пэлас", что хочет уйти, и грядущее лето, вероятно, не будет исключением.



Прежде расставание с Уилфридом было немыслимо для "орлов" — уж слишком высока была зависимость команды от игрока сборной Кот-д'Ивуара, особенно когда на кону прописка клуба в Премьер-Лиге.



При Патрике Виейра в качестве главного тренера "Пэлас" отдалился от борьбы за выживание и перестал так сильно зависеть от формы Захи, в том числе благодаря прогрессу молодого Эберечи Эзе.



Кроме того, сейчас Уилфрид приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту и новую сделку с лондонским клубом заключать не собирается.



The Times считает, что это делает уход 29-летнего Захи весьма вероятным. Правда, в случае продажи Уилфрида "Пэлас" придется поделиться 25% от стоимости сделки с бывшим клубом игрока "Манчестер Юнайтед".