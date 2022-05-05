Мерсон: "Сити" может продать Грилиша"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что плеймейкер Джек Грилиш не подходит "Манчестер Сити" и может покинуть клуб в обозримом будущем.

Прошлым летом "Сити" совершил самое дорогое в истории Премьер-Лиги приобретение, заплатив "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов за Грилиша, однако Джек пока не нашел своего места в команде Хосепа Гвардиолы.



Мерсон чувствует, что Грилиш просто не подходит для игрового стиля "горожан". Пол сильно сомневается, что у Джека есть будущее на "Этихад".



"Я с самого начала чувствовал, что так все и будет. Я не понимал его переход в "Манчестер Сити". Он игрок топ-уровня, и я большой фанат Джека. Но я не вижу, что это сработало. С шести лет его учили брать мяч, идти в дриблинг и обыгрывать каждого. С шести лет".



"Повзрослев и пробившись в первую команду "Виллы", он продолжал делать это, а затем он отправился в команду, где вся игра — это пас, пас, пас. 20 лет его учили играть одним образом, а теперь он вынужден перестать это делать и играть в пас. Это сложно. Сложно".



"Прежде он получал мяч, обыгрывал всех на свете и делал, что пожелает. Теперь он получает мяч и должен пасовать. Возможно, он сам скажет, что наслаждается каждой минутой этого, но я думаю, в данный момент ему сложно".



"Его заставляют играть определенным образом, они хотят играть в пас. У них есть план, а Джек играет не так. Он получает мяч и хочет обыгрывать людей. Теперь же он вынужден менять свою игру в 25-26 лет".



"Я не думаю, что он привыкнет к этому. Думаю, они могут продать его, хотя я могу ошибаться. Возможно, не этим летом, но нравится ли парню играть таким образом? Нужно спросить его".



"Пеп — один из лучших тренеров в мире, и он не захочет, чтобы его увидели неспособным изменить игрока, поэтому я думаю, Джек останется этим летом, но он хочет играть в футбол. Это будет интересно", — сообщил Мерсон Sky Sports.