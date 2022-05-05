Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2022/23 (ФОТО)

"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от технического спонсора Nike.

В своем официальном заявлении мерсисайдский объясняет, что новая форма выполнена в "смелом, серьезном дизайне, который отражает менталитет своих людей; менталитет, который делает "Ливерпуль" уникальным".



Дизайнеры Nike использовали однотонный красный цвет с более темной вставкой сзади возле шеи, где красуется эмблема в память о 97 погибших на "Хиллсборо". А на манжете рукава зашифрован девиз "YNWA", символизирующий связь фанатов и клуба.



Отметим, что финалисты Лиги Чемпионов не стали повышать стоимость новой формы относительно нынешнего сезона.











































