Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2022/23 (ФОТО)
"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от технического спонсора Nike.
В своем официальном заявлении мерсисайдский объясняет, что новая форма выполнена в "смелом, серьезном дизайне, который отражает менталитет своих людей; менталитет, который делает "Ливерпуль" уникальным".
Дизайнеры Nike использовали однотонный красный цвет с более темной вставкой сзади возле шеи, где красуется эмблема в память о 97 погибших на "Хиллсборо". А на манжете рукава зашифрован девиз "YNWA", символизирующий связь фанатов и клуба.
Отметим, что финалисты Лиги Чемпионов не стали повышать стоимость новой формы относительно нынешнего сезона.
05.05.2022 13:00
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Последние комментарии:
Форма очень даже хорошая, ни чего лишнего, подчеркивает стиль и характер клуба.
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Красивая форма
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Просто и лаконично, мне нравится!
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найк конечно самый неочемный производитель, который когда-либо был у нас.
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Строгая как раз для самого великого клуба АПЛ
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А Фирминбай ещё и дантиста своего рекламирует. Ехехехе!!!
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такой нарочито вульгарный красный цвет... ох уж эти портовые прошмандовки
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САЛАХА нет, АХахАХХАХ
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Нашивка 7-й обладатель ЛЧ будет очень хорошо смотреться на этой форме
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КНЯЗИ!!!
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Какой же Диас урод, пиздец просто. Посмотрев на него не только футболку купить не хочется, а вообще матчи Ливерпуля, только бы не видеть такое страшное лицо. Не удивительно, что он выбрал Ливерпуль, 80% страшненьких. Но Диас просто урод реально, еще не стесняется фоткаться.
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форма красная
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Лаконичная и без лишней шушеры. Истинно чемпионская форма
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ПРОСТО КАЛ! УЕХЕХЕХЕХЕХ!! ФУ БЛЯТЬ!
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найк даже париться не стал просто красную футболку эмблему нацепил и все уххехехехе
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