Новая домашняя форма "Ливерпуля" на сезон 2022/23 (ФОТО)

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23 "Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от технического спонсора Nike.

В своем официальном заявлении мерсисайдский объясняет, что новая форма выполнена в "смелом, серьезном дизайне, который отражает менталитет своих людей; менталитет, который делает "Ливерпуль" уникальным".

Дизайнеры Nike использовали однотонный красный цвет с более темной вставкой сзади возле шеи, где красуется эмблема в память о 97 погибших на "Хиллсборо". А на манжете рукава зашифрован девиз "YNWA", символизирующий связь фанатов и клуба.

Отметим, что финалисты Лиги Чемпионов не стали повышать стоимость новой формы относительно нынешнего сезона.

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2022/23


Метки Nike, видео, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1369

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arhangel777 05.05.2022 14:02 # arhangel777
    Форма очень даже хорошая, ни чего лишнего, подчеркивает стиль и характер клуба.

    (ответить)

  2. ars-lover 05.05.2022 13:45 # ars-lover
    Красивая форма

    (ответить)

  3. liverpool888 05.05.2022 13:39 # liverpool888
    Просто и лаконично, мне нравится!

    (ответить)

  4. gerrard08 05.05.2022 13:31 # gerrard08
    найк конечно самый неочемный производитель, который когда-либо был у нас.

    (ответить)

  5. purman30 05.05.2022 13:18 # purman30
    Строгая как раз для самого великого клуба АПЛ

    (ответить)

  6. chebrec 05.05.2022 13:17 # chebrec
    А Фирминбай ещё и дантиста своего рекламирует. Ехехехе!!!

    (ответить)

  7. true-manc 05.05.2022 13:11 # true-manc
    такой нарочито вульгарный красный цвет... ох уж эти портовые прошмандовки

    (ответить)

  8. largo-winch 05.05.2022 13:11 # largo-winch
    САЛАХА нет, АХахАХХАХ

    (ответить)

  9. the-liverpool4 05.05.2022 13:05 # the-liverpool4
    Нашивка 7-й обладатель ЛЧ будет очень хорошо смотреться на этой форме

    (ответить)

  10. electric 05.05.2022 13:05 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

  11. slavaukraine 05.05.2022 13:05 # slavaukraine
    Какой же Диас урод, пиздец просто. Посмотрев на него не только футболку купить не хочется, а вообще матчи Ливерпуля, только бы не видеть такое страшное лицо. Не удивительно, что он выбрал Ливерпуль, 80% страшненьких. Но Диас просто урод реально, еще не стесняется фоткаться.

    (ответить)

  12. shakur 05.05.2022 13:03 # shakur
    форма красная

    (ответить)

  13. beatles-red 05.05.2022 13:03 # beatles-red
    Лаконичная и без лишней шушеры. Истинно чемпионская форма

    (ответить)

  14. slavaukraine 05.05.2022 13:03 # slavaukraine
    ПРОСТО КАЛ! УЕХЕХЕХЕХЕХ!! ФУ БЛЯТЬ!

    (ответить)

  15. felix-the-cat 05.05.2022 13:00 # felix-the-cat
    найк даже париться не стал просто красную футболку эмблему нацепил и все уххехехехе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: