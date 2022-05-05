Анонс матча "Айнтрахт" — "Вест Хэм"

"Вест Хэму" непременно нужно побеждать на выезде "Айнтрахт" в четверг вечером, чтобы выйти в финал Лиги Европы.

"Вест Хэм" откровенно неудачно провел первую полуфинальную встречу, пропустив уже на первой минуте и потерпев домашнее поражение 2:1.



Для "молотобойцев" это возможность достичь своего первого европейского финала с 1976 года, и главный тренер Дэвид Мойес решительно настроен ей воспользоваться.



"Европейский полуфинал имеет огромное значение для меня, игроков, каждого. Я в восторге насчет этого выезда, хотя еще не так давно мы сражались за выживание — мы далеко вскарабкались, и нет причин, почему мы не должны это продолжить".



"Нам нужна хорошая игра в исполнении всей команды. Самая важная вещь для меня — достичь финала", — сообщил на пресс-конференции Мойес, чей 86-летний отец тоже приезжает во Франкфурт.



- "Айнтрахт" проходил дальше в 22 случаях из последних 25, когда выигрывал первый матч противостояния в плей-офф еврокубков. А когда эта первая победа случалась на выезде, то — шесть раз из шести.



- Последней командой, достигавшей финала Лиги Европы после поражения в первом полуфинальном матче, был "Ливерпуль" в сезон 2015/16.



- "Айнтрахт" стремится к своему первому европейскому полуфиналу с финала Кубка УЕФА в 1980 году.



- "Вест Хэм" впервые сыграет на выезде с немецкой командой в еврокубках с поражения 1:2 как раз от "Айнтрахта" в Кубке обладателей кубков сезона 1975/76.



- За свою историю "Айнтрахт" проиграл дома только один полуфинальный матч — 0:3 против "Байера" в Кубке Германии сезона 1992/93 (9 побед, 2 ничьи).



"Вест Хэм" завершает сезон без травмированного защитника Анджело Огбонны. Бен Джонсон под вопросом. На ворота должен вернуться Альфонс Ареоля.



Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

"Айнтрахт" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия). Первый матч — 2:1

Франкфурт. Стадион "Дойче банк Парк". 22:00 Онлайн-трансляция