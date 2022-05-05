Анонс матча "Айнтрахт" — "Вест Хэм"

Деклан Райс "Вест Хэму" непременно нужно побеждать на выезде "Айнтрахт" в четверг вечером, чтобы выйти в финал Лиги Европы.

"Вест Хэм" откровенно неудачно провел первую полуфинальную встречу, пропустив уже на первой минуте и потерпев домашнее поражение 2:1.

Для "молотобойцев" это возможность достичь своего первого европейского финала с 1976 года, и главный тренер Дэвид Мойес решительно настроен ей воспользоваться.

"Европейский полуфинал имеет огромное значение для меня, игроков, каждого. Я в восторге насчет этого выезда, хотя еще не так давно мы сражались за выживание — мы далеко вскарабкались, и нет причин, почему мы не должны это продолжить".

"Нам нужна хорошая игра в исполнении всей команды. Самая важная вещь для меня — достичь финала", — сообщил на пресс-конференции Мойес, чей 86-летний отец тоже приезжает во Франкфурт.

- "Айнтрахт" проходил дальше в 22 случаях из последних 25, когда выигрывал первый матч противостояния в плей-офф еврокубков. А когда эта первая победа случалась на выезде, то — шесть раз из шести.

- Последней командой, достигавшей финала Лиги Европы после поражения в первом полуфинальном матче, был "Ливерпуль" в сезон 2015/16.

- "Айнтрахт" стремится к своему первому европейскому полуфиналу с финала Кубка УЕФА в 1980 году.

- "Вест Хэм" впервые сыграет на выезде с немецкой командой в еврокубках с поражения 1:2 как раз от "Айнтрахта" в Кубке обладателей кубков сезона 1975/76.

- За свою историю "Айнтрахт" проиграл дома только один полуфинальный матч — 0:3 против "Байера" в Кубке Германии сезона 1992/93 (9 побед, 2 ничьи).

"Вест Хэм" завершает сезон без травмированного защитника Анджело Огбонны. Бен Джонсон под вопросом. На ворота должен вернуться Альфонс Ареоля.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
"Айнтрахт" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия). Первый матч — 2:1
Франкфурт. Стадион "Дойче банк Парк". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки Айнтрахт, анонс матча, Вест Хэм, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 347

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Последние комментарии:




  1. superperez101 05.05.2022 12:34 # superperez101
    два ебучих пузырька обоссаны
    и щольсе и сита
    как прекрасно

    (ответить)

  2. jirrort 05.05.2022 12:33 # jirrort
    Я Сарумян,предводитель армян.

    (с) Тони Монтана

    (ответить)

  3. felix-the-cat 05.05.2022 12:31 # felix-the-cat
    баля так то Реал фаворит они могут спокойно 20 дней готовится к финалу Лч а у колбасы финал кубка и апл ещё

    (ответить)

  4. superperez101 05.05.2022 12:30 # superperez101
    сита просто немыслимые неудачники
    так бездарно слить лч это надо очень сильно постараться
    ну конечно, когда вместо вокера выпускают путу в виде зины и уберают дебрюйне - о каких победах ожет идти речь.
    со всякими грилишами и зинами только делать сасямбу
    и в следующеи сезонеистория повторится
    Бог шельму метит. все неспроста

    (ответить)

  5. slavaukraine 05.05.2022 12:29 # slavaukraine
    ПОЗНЕР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС, ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ!

    - Сейчас многие говорят о патриотизме. Что такое, на ваш взгляд, патриотизм?

    - Любить свою страну. Все очень просто. Только некоторые люди считают, что любовь должна выражаться одним определенным образом, а другие - что иначе. Я всегда для примера говорю: «Скажите, а Михаил Юрьевич Лермонтов любил свою страну?» - «Да!» И никто с этим не спорит. Тем не менее он написал:

    «Прощай, немытая Россия,

    Страна рабов, страна господ,

    И вы, мундиры голубые,

    И ты, им преданный народ».

    Многие бы сказали, что это непатриотично. Многие считают, что патриотизм - это просто махать флагом и ни в коем случае не критиковать. А я считаю наоборот. Потому что патриот глубоко переживает за то, что не в порядке, что плохо в стране. В этом для меня прежде всего заключается патриотизм.

    (ответить)

  6. narcot 05.05.2022 12:23 # narcot
    ОРУУУУУУУУУУУУУ

    Сколько стоят трусы Киселёва: Пропагандона заметили на отдыхе в Дубае и оценили его розовые труханы от бренда Kiton за 268 долларов (17,5 тысяч рублей).

    (ответить)

  7. narcot 05.05.2022 12:22 # narcot
    АХАХАХХААХАХХАХА


    СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария. Украина подозревает его в госизмене

    Понял, вычёркиваю

    (ответить)

  8. jirrort 05.05.2022 12:18 # jirrort
    Без шансов для западной ветчины

    (ответить)

  9. shakur 05.05.2022 12:17 # shakur
    Удачи ВХ в ЛЧ

    (ответить)

  10. felix-the-cat 05.05.2022 12:16 # felix-the-cat
    срумакак как как прям себе в срак срак срак
    тренер сити му му дак
    снова делает плак плак плак
    а по жизни он он он он
    оказалось чистый ган Дон дон
    так что скажу тебе так так
    пососи колбасный хуй срумакак

    (ответить)

  11. true-manc 05.05.2022 12:15 # true-manc
    1 Манчестер Сити 34 83
    2 Ливерпуль 34 82

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  12. felix-the-cat 05.05.2022 12:12 # felix-the-cat
    мансиси хуй сосите уаххааахахахаххахаха

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  13. thegodfather 05.05.2022 12:06 # thegodfather
    Сегодня за финал рома марсель, вх покуй с кем, ео для вх лучше против рейнджерс офк.

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  14. hunter022 05.05.2022 12:02 # hunter022
    &#10071;&#65039;"Газпром" задействует сухопутные мощности "Северного потока 2" для газоснабжения Северо-Запада России.

    Теперь даже если Германия разрешит запустить газопровод, заработает только одна нитка, а вторая - не ранее 2028 года.

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  15. beatles-red 05.05.2022 12:01 # beatles-red
    Играл бы сегодня зеросити и тут бы с позором проиграл

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  16. fakekafake 05.05.2022 12:00 # fakekafake
    Даже здесь ссут на голубую парашу ака мансити и её полтора фоннада-инвалида.

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