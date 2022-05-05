Анонс матча "Айнтрахт" — "Вест Хэм"
"Вест Хэму" непременно нужно побеждать на выезде "Айнтрахт" в четверг вечером, чтобы выйти в финал Лиги Европы.
"Вест Хэм" откровенно неудачно провел первую полуфинальную встречу, пропустив уже на первой минуте и потерпев домашнее поражение 2:1.
Для "молотобойцев" это возможность достичь своего первого европейского финала с 1976 года, и главный тренер Дэвид Мойес решительно настроен ей воспользоваться.
"Европейский полуфинал имеет огромное значение для меня, игроков, каждого. Я в восторге насчет этого выезда, хотя еще не так давно мы сражались за выживание — мы далеко вскарабкались, и нет причин, почему мы не должны это продолжить".
"Нам нужна хорошая игра в исполнении всей команды. Самая важная вещь для меня — достичь финала", — сообщил на пресс-конференции Мойес, чей 86-летний отец тоже приезжает во Франкфурт.
- "Айнтрахт" проходил дальше в 22 случаях из последних 25, когда выигрывал первый матч противостояния в плей-офф еврокубков. А когда эта первая победа случалась на выезде, то — шесть раз из шести.
- Последней командой, достигавшей финала Лиги Европы после поражения в первом полуфинальном матче, был "Ливерпуль" в сезон 2015/16.
- "Айнтрахт" стремится к своему первому европейскому полуфиналу с финала Кубка УЕФА в 1980 году.
- "Вест Хэм" впервые сыграет на выезде с немецкой командой в еврокубках с поражения 1:2 как раз от "Айнтрахта" в Кубке обладателей кубков сезона 1975/76.
- За свою историю "Айнтрахт" проиграл дома только один полуфинальный матч — 0:3 против "Байера" в Кубке Германии сезона 1992/93 (9 побед, 2 ничьи).
"Вест Хэм" завершает сезон без травмированного защитника Анджело Огбонны. Бен Джонсон под вопросом. На ворота должен вернуться Альфонс Ареоля.
Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
"Айнтрахт" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия). Первый матч — 2:1
Франкфурт. Стадион "Дойче банк Парк". 22:00 Онлайн-трансляция
05.05.2022 12:00
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Последние комментарии:
два ебучих пузырька обоссаны
и щольсе и сита
как прекрасно
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Я Сарумян,предводитель армян.
(с) Тони Монтана
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баля так то Реал фаворит они могут спокойно 20 дней готовится к финалу Лч а у колбасы финал кубка и апл ещё
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сита просто немыслимые неудачники
так бездарно слить лч это надо очень сильно постараться
ну конечно, когда вместо вокера выпускают путу в виде зины и уберают дебрюйне - о каких победах ожет идти речь.
со всякими грилишами и зинами только делать сасямбу
и в следующеи сезонеистория повторится
Бог шельму метит. все неспроста
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ПОЗНЕР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС, ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ!
- Сейчас многие говорят о патриотизме. Что такое, на ваш взгляд, патриотизм?
- Любить свою страну. Все очень просто. Только некоторые люди считают, что любовь должна выражаться одним определенным образом, а другие - что иначе. Я всегда для примера говорю: «Скажите, а Михаил Юрьевич Лермонтов любил свою страну?» - «Да!» И никто с этим не спорит. Тем не менее он написал:
«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ».
Многие бы сказали, что это непатриотично. Многие считают, что патриотизм - это просто махать флагом и ни в коем случае не критиковать. А я считаю наоборот. Потому что патриот глубоко переживает за то, что не в порядке, что плохо в стране. В этом для меня прежде всего заключается патриотизм.
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ОРУУУУУУУУУУУУУ
Сколько стоят трусы Киселёва: Пропагандона заметили на отдыхе в Дубае и оценили его розовые труханы от бренда Kiton за 268 долларов (17,5 тысяч рублей).
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АХАХАХХААХАХХАХА
СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария. Украина подозревает его в госизмене
Понял, вычёркиваю
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Без шансов для западной ветчины
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Удачи ВХ в ЛЧ
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срумакак как как прям себе в срак срак срак
тренер сити му му дак
снова делает плак плак плак
а по жизни он он он он
оказалось чистый ган Дон дон
так что скажу тебе так так
пососи колбасный хуй срумакак
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1 Манчестер Сити 34 83
2 Ливерпуль 34 82
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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мансиси хуй сосите уаххааахахахаххахаха
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Сегодня за финал рома марсель, вх покуй с кем, ео для вх лучше против рейнджерс офк.
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❗️"Газпром" задействует сухопутные мощности "Северного потока 2" для газоснабжения Северо-Запада России.
Теперь даже если Германия разрешит запустить газопровод, заработает только одна нитка, а вторая - не ранее 2028 года.
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Играл бы сегодня зеросити и тут бы с позором проиграл
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Даже здесь ссут на голубую парашу ака мансити и её полтора фоннада-инвалида.
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